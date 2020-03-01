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UniteCyprusNow'dan Kıbrıslılara direnme çağrısı

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Kıbrısılara son ve kalıcı bölünme yolunda ayrılığı derinleştirici tüm önlemlere karşı direnme çağrısı yaparız.
UniteCyprusNow'dan Kıbrıslılara direnme çağrısı

 

Dün tarihi bir gün yaşandı. Kıbrıslılar barışçıl bir protestoyla bölünmüş başkentimizin kalbine sözde gerekçelerle konulan demir bariyerleri yıktılar. Uzun yıllardır savaşlar, engeller, bölünme ve acılar yaşamış genç yaşlı, kadın erkek yüzlerce Kıbrıslı kendi ülkelerinde seyahat özgürlüğüne engel konulmasına müsaade etmeyeceklerini göstermişlerdir.Dört geçiş noktasının kapatılması ve geri kalanlarda yeni düzenlemeler uygulanması uzun kuyruklara yol açmış ve yeni düzenlemelerin Corona virüsüyle bir alakası olmadığını göstermiştir. 

 

Barışçıl Avrupalı vatandaşlar olarak sivil haklarının engellenmesine, Avrupa tüzüğünün ihlal edilmesine ve kendi adlarına hükümetin keyfi kararlar vermesine karşı sivil itaatsizlik sergilemişlerdir.

 

Gösteri barışçıl başlamış ve bitmiştir. Kimse yaralanmamış, kimseye zarar verilmemiştir.Buna ragmen protestoculardan biri ve askerlik görevini yapan genç arasında geçen anlık bir gerginlik seçilerek bütün barış hareketi şeytanlaştırılmakta ve haklarımızı savunan vatandaşlar susturulmaya çalışılmaktadır.Video kayıtlarından da görüleceği üzere protestocu anlık gerginliğin ardından özür dilemiştir.Gönüllü olarak ifade vermek üzere polis merkezine gitmiş ve kendine iki suçtan dava okunmuştır. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin haklarına saygı gösterilmesini isteyen insanlar arasında korku yaymak istediğinin bir göstergesidir.

 

Gösterici acilen salıverilmelidir. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti internet üzerinde taciz ve tehdit edilen kendisinin ve ailesinin güvenliğini sağlamalıdır.

 

Avrupa Komisyonu kendi Tüzüğünü ve AB vatandaşlarının barışçıl gösteri yapma demokratik hakkını korumak için acilen duruma müdahale etmelidir.

 

Polisin görevini yapmak için ordu görevlendirilmiştir. Tecrübesiz ve tamamen silahlı genç askerlere, bizim kendi çocuklarımıza, kendi insanlarıyla karşı karşıya gelmeleri emrini kim vermiştir? Barışçıl göstericilerin silahlı askerlerle karşı karşıya geldiği bir ülkede mi yaşamak isteriz? 

 

Hükümet, yarattığı bu rezalet için sorumluluk üstlenmemek için bir propaganda savaşı yürütmektedir. Agios Dometios/Kermiya geçiş noktasında keyfi kimlik uygulaması yüzünden dün insanlar saatlerce geçiş noktalarında mahsur kalmıştır.Bu önlemin Corona virüsünden korunmayla bir alakası yoktur.
 

Hükümetin yarattığı bu rezalet içinsorumluluk üstlenmesi, tüm geçiş noktalarını hemen açması ve geçişlerde insanları taciz etmek için yapılan bu yeni uygulamaları iptal etmesi için çağrı yaparız. 

 Kıbrısılara son ve kalıcı bölünme yolunda ayrılığı derinleştirici tüm önlemlere karşı direnme çağrısı yaparız.

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