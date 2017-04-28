United Airlines, uçaktan sürüklenerek indirilen yolcu ile anlaşmaya vardı

United Havayolları'nın, güvenlik görevlilerinin uçaktan sürükleyerek indirdiği yolcu ile "mahkeme dışı" bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

David Dao adlı 69 yaşındaki yolcunun avukatı Thomas Demetrio, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkili ile United Havayolları arasında "dostane bir uzlaşmaya" varıldığını belirtti.

Demetrio, tarafların anlaşmanın "tutarı" konusunun gizli tutulmasını kararlaştırdığını ifade etti.

United Havayolları Üst Yöneticisi Oscar Munoz'un olayın ardından "doğru şeyi yapacağını" söylediğini hatırlatan Demetrio, "Bay Munoz doğru şeyi yapacağını söyledi ve yaptı." dedi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, 9 Nisan'da United Havayollarının 3411 sefer sayılı uçuşu sırasında O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşanmıştı. Chicago'dan Louisville kentine gitmek için bilet alan yolculardan Dao, teklif edilen 800 dolar tutarındaki tazminatı kabul eden gönüllü çıkmayınca bilgisayar tarafından belirlenen diğer 3 yolcuyla uçaktan indirilmek istenmişti. Doktor olduğunu belirterek randevulu hastaları için uçaktan inmeyi reddeden Dao, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmıştı. Olay sırasında yaralanan Dao'nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla "skandal" ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından kamuoyundan ve şirkete dava açmaya hazırlanan Dao'dan özür dileyen Munoz, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatmıştı.

United Havayolları son olarak da benzer bir olayın yaşanmasını önlemek amacıyla çifte bilet mağduru yolculara 10 bin dolara kadar tazminat ödenmesini de kapsayan 10 maddelik düzenleme yaptığını açıklamıştı.