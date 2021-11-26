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United World Colleges’da (UWC) Kıbrıslı Gençlere Yönelik AB Finansmanlı Burs Programı

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UWC'de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı, Kıbrıs toplumları arasında karşılıklı anlayış bağının kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
United World Colleges’da (UWC) Kıbrıslı Gençlere Yönelik AB Finansmanlı Burs Programı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara yönelik olarak sağlanan ve aralarında UWC Adriatic (İtalya), UWC Maastricht (Hollanda), UWC Mostar (Bosna) ve UWC Robert Bosch Koleji’nin (Almanya) olduğu dört UWC okulundan birinde 2022’den 2024’e kadar 10 kişiye eğitim imkanı sunan burs için başvuruların açıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 

 

UWC'de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı, Kıbrıs toplumları arasında karşılıklı anlayış bağının kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Burs programı, ortaöğretim 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin toplumlar arası diyalog ve uzlaşmaya odaklanan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nda yatılı eğitim almalarına yönelik bir programdır.

 

2005 ve 2006 doğumlu Kıbrıslı ortaöğretim öğrencileri bu Burs Programına 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvurabileceklerdir. Burs almaya hak kazananlar, UWC’nin seçim prosedürleri doğrultusunda başvuru sahiplerinin entelektüel merak ve motivasyonları, aktif olarak kendilerini ne kadar adamış oldukları, sosyal becerileri, mücadelecilikleri, kişisel sorumlulukları ve dürüstlükleri temel alınarak seçilecektir.

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