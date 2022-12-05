  • BIST 4.994,08
  • Altın 1075.055
  • Dolar 18.6364
  • Euro 19.6833
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Üniversal Bank Bilgi İşlem Müdürü, Teminatla Serbest Bırakıldı

» »
Üniversal Bankasın'da bilgi işlem Müdürü olarak görev yapan ve olmayan para tahsilatını olmuş gibi gösterdiği gerekçesi tutuklanan O.U teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Üniversal Bank Bilgi İşlem Müdürü, Teminatla Serbest Bırakıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, olguları aktardı.

Polis, 2020 Nisan ayı içerisinde Üniversal Bankası’nda Bilgi İşlem Müdürü olarak çalışan zanlı O.U'nun Üniversal Bankası’nın Türkiye’deki bir firmaya kullanmadığını Pos, ATM ve 1 adet telefon santralini 20 ay süreli satışı ile ilgili sözleşme yaptığı, sözleşmenin 20 ay süre ile geçerli olduğu yazmakla birlikte ödeme takvimi ile ilgili bir hüküm bulunmadığı gibi fiilen bir ödeme veya tahsilatın yapılmadığı görüldüğünü buna rağmen Universal Bankası muhasebe kayıtlarının söz konusu satıştan 6 milyon 160 bin 950 TL tahsilat gösterdiğini anlattı.


Polis, bu işlem ile Üniversal Bankası’nın 6 milyon 81 bin 580 TL gelir elde etmiş gibi muhasebe kaydı oluşturarak 62/2017 Bankacılık yasasının 73.maddesinin 9 fikrasına aykırı hareket ettiğini belirtti.

Polis, yine zanlının Universal Bank LTD'TE 11.05.2020 tarihinde yapmış olduğu 1 milyon 225 sterlin ve 330,000 Euro dövizi sermaye artırımı için TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu 07.05.2020 tarihinde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağlamakla methaldar olduğunu söyledi.Polis,  her iki soruşturmanın da tamamlandığını belirtip, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, 50 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada  bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SSTB ve AFAD koordinesinde müşterek arama kurtarma tatbikatı yapılacak05 Aralık 2022 Pazartesi 14:10
  • Ahmet Savaşan: Böyle bir güne ihtiyaç duyulmamasını diliyorum05 Aralık 2022 Pazartesi 13:42
  • Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı05 Aralık 2022 Pazartesi 12:57
  • Ataoğlu: Kadınlarımız sevgi ve şefkatin simgesidir05 Aralık 2022 Pazartesi 12:51
  • İtfaiyeden Uyarı!05 Aralık 2022 Pazartesi 12:42
  • Dikkat Atış Yapılacak!05 Aralık 2022 Pazartesi 12:33
  • Bir Haftada 5 Yangın05 Aralık 2022 Pazartesi 12:20
  • Hayvan satışlarında okka kullanan kişilere yasal işlem başlatılacak05 Aralık 2022 Pazartesi 12:09
  • Bir Haftada 52 Trafik Kazası Gerçekleşti05 Aralık 2022 Pazartesi 12:02
  • Evinde Ölü Olarak Bulundu!05 Aralık 2022 Pazartesi 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti