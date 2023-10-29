Universal Bank Genel Müdürü Yücel Gök Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Universal Bank Müdürü Yücel Gök, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yücel Gök mesajında, “Demokratik iradenin mükemmel ve tam ifadesi olan, erdemli, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, faziletli insanlar yetiştiren aynı zamanda halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz.” dedi.

Cumhuriyetin milletin kendi egemenliğini kullandığı bir Devlet yapısı olduğunu ve Türk milletinin bu iradeyi çok büyük zorluklardan sonra kavuştuğunu vurgulayan Gök, iç ve dış tehditlere karşı Kurtuluş Savaşı’nda tarihe yaraşır bir şekilde mücadele verilerek Cumhuriyetin kurulduğunu hatırlattı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında belirtilen hedeflere ulaşıldığını ve yeni hedeflere ulaşmak içinde çalışılmaya devam edileceğini ifade eden Gök, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türk milletinin her alanda muasır medeniyet seviyesine ulaşması amacıyla Cumhuriyetin ilelebet bağımsız yaşamasını istemiş ve “Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister” diyerek gelecek kuşaklara emanet etmiştir” şeklinde ifadelere yer vererek Cumhuriyetin gelecek kuşaklara taşınmasındaki öneme dikkat çekti.

Gök, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve aziz şehitleri rahmet dilekleriyle, kahraman gazileri minnet ve şükran duyguları ile anarak, tüm halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.