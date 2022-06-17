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Universal Bank patronlarına derdest kararı!

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Zanlılar Şemsi Kazım Erkmen ve Halide Erkmen aleyhine polis derdest emri aldı. Sanıkların pazartesi sabah teminat için getirilmeleri bekleniyor.
Universal Bank patronlarına derdest kararı!

(Kamalı Haber) - Universal Bankası’nın iki hissedarı, evrakta sahtecilik yapıp kendilerine 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle teminata çıkarıldı. Mahkeme sabah olması beklenirken ilk etapta mahkemeye gelmeyen zanlılar Şemsi Kazım Erkmen ve Halide Erkmen bugünde mahkemeyi mesai saati bitimine kadar bekletip sağlık sorunu bahanesi ile icabet etmediler.

Zanlılar Şemsi Kazım Erkmen ve Halide Erkmen aleyhine polis derdest emri aldı. Sanıkların pazartesi sabah teminat için getirilmeleri bekleniyor.

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