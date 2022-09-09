Unıversalbank Hedef İlk 10

UNIVERSALBANK’IN GÜÇLÜ HİSSEDARLARI OLAN DR. ŞEMSİ KAZIM ERKMAN AİLESİ VE KUVVETLENDİRİLMİŞ KADROSU İLE YENİ ATILIMLARA HAZIRLANIYOR HEDEF İLK 10!
Bankada uzun yıllar Genel Müdürlük pozisyonda yer alan Mustafa Mertekçi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.
Universal Bank’ın yeni Genel Müdürü ise Türkiye’nin önemli bankalarında çeşitli görevler alan, Ziraat Bankası’nın KKTC Ülke Müdürü olarak görev yapan Yücel Gök getirildi.
KUVVETLENDİRLİMİŞ KADROSUYLA HEDEF İLK 10!
Yeni bir kadro yapılanması ile önemli bir adım atan Universalbank , KKTC’de bankacılık sektöründe ilk 10 banka arasında yer almayı hedefliyor.
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