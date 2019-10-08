Üniversite hayatına ilk adım atmanın heyecanını yaşadılar

Girne Üniversitesi Karakum kampüsünde yapılan törene; Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Çetiner, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanları, enstitü müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Hekimlik Mesleğine Yakışır Şekilde Davranmalısınız…

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Çetiner, diş hekimliğinin sanat ve bilimin birleştiği, kazanılan yetinin insan üzerinde icra edildiği çok özel bir meslek olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Çetiner, öğrencilerin giydikleri beyaz önlüklerini leke sürmeden kullanacaklarına inancının tam olduğunu dile getirerek, diş hekimliğinin geniş bir yelpazeyi kapsayan bir eğitim gerektirdiğini hatırlatarak öğrencilere başarılar diledi. Prof. Dr. Serap Çetiner, her yıl fakültenin kadrosunu, laboratuarlarını, eğitim hastanesini geliştirerek, Atatürk ilkelerine bağlı kalarak eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Güçlü Akademik Kadro ve Altyapı İle Öğrencilerimizi Eğitiyoruz…

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise, üniversite olarak diğer dallarda olduğu gibi diş hekimliğinde de gençleri yaşama hazırlamak için her türlü olanağı sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Prof. Dr. Salihoğlu güçlü bir akademik kadro ile altyapının üniversite bünyesinde sağlandığını fakat öğrencilerin de kendilerini bekleyen 5 yıllık öğrenim hayatı sürecinde ve sonrasında çok çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Bir mesleği icra ederken, o mesleğin ehli olmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Diş hekimliği yeniliğe açık bir meslek ve bundan sonra öğrenecekleriniz, hekimliğiniz adına çok önemli. Kendinizi sürekli yenilemeniz, literatürü ve teknolojiyi takip etmeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Heyecan ve Gurur Bir Arada Yaşandı…

Konuşmaların ardından Beyaz Önlük Giyme Törenine geçildi. Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne bu yıl katılan öğrenciler öğretim üyelerinin elinden tek tek önlüklerini giyerek yemin etti. Heyecan ve gururun bir arada yaşandığı tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.