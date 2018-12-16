Üniversite öğrencileri dolandırılıyor!

Emlakçı adı altında bazı kişilerin, ülkemize eğitim ve öğretim için gelen öğrencileri dolandırıldığı ortaya çıktı. Sahte emlakçı Afrikalı öğrencileri dolandırmaya devam ediyor.

ÖĞRENCİLER DOLANDIRILIYOR!

Son bir ay içinde 20 kişiyi daha dolandırdı

Ahmet Uğurlu Şanlıtürk, ikinci kez teminatla serbest kaldıktan sonra da dolandırıcılık faaliyetlerine devam etti. Aralık 2018 tarihinde, bu kez Heavens Island Emlak üzerinden, ayni yöntemlerle 20‘yi aşkın Afrika kökenli öğrenciyi dolandırdı. Öğrenciler, Lefkoşa’daki Adli Şube’ye başvurarak Şanlıtürk’ten şikayetçi oldu. Şanlıtürk’ün bu vurgundan da en az 60 bin TL gasp ettiği tahmin ediliyor.

Yüz bin öğrenci sahipsiz

Yüz bini aşkın öğrenciyi misafir etmekle öğündüğümüz ülkemizde ne yazık ki bu tür ağır sorunlarla karşı karşıya öğrencilere hiçbir makam sahip çıkmıyor. Ne Eğitim Bakanlığı, ne üniversiteler, ne Polis Genel Müdürlüğü, ne hükümet ne de başka herhangi bir makam. Dolandırıcılık şikayeti ile Polis Müdürlüklerine başvuran öğrenciler çoğu kez “bu hukuk davası konusudur” denerek avukatlara gönderiliyor.

Ev kiralamak isteyen öğrencileri dolandırdığı için 2017 yılında 2 kez mahkemeye çıkarılan ancak her seferinde teminat karşılığında serbest bırakılan sahte emlakçı Ahmet Uğurlu Şanlıtürk’ün serbest kaldıktan sonra öğrencileri dolandırmaya devam ettiği ve son bir ay içinde 20 yi aşkın öğrenciyi daha dolandırdığı ortaya çıktı.

Başkalarına ait boş evleri “kiralık ev” diye göstererek özellikle Afrika kökenli öğrencileri tuzağa düşüren Şanlıtürk, onlardan 2 kapora 1 komisyon ve kandırabildiği miktarda 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık peşin kira bedeli olarak ev başına 10 bin ile 30 bin TL arasında değişen bir parayı gasp ediyor.

Sahte emlakçı aldığı para karşılığında öğrencilere kira mukavelesi yerine, üzerinde başka bir evin adresinin yer aldığı sahte bir ön sözleşme belgesi veriyor. Parayı aldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek, kiralayacağı evin söz verilen tarihte teslim edilemeyeceğini, bazı küçük tamiratlar için 2-3 güne ihtiyaç olduğunu söyleyerek öğrencileri günlerce oyalayan Şanlıtürk, sonra ortadan kayboluyor.

2016 ve 2017 yıllarında Lapis Emlak, 2018 yılında ise Heavens Island Emlak üzerinden öğrencileri dolandıran Ahmet Uğurlu Şanlıtürk’ün bugüne kadar 60’a yakın öğrenciyi mağdur ettiği ve 200 bin TL’nin üzerinde parayı gasp ettiği tahmin ediliyor.

Mağdur ettiği kişilere kiralık konut göstermediği gibi gasp ettiği parayı da iade etmeyen Şanlıtürk, parasını ısrarla talep eden mağdurları ise, arkasında kendisini koruyan bir gücün var olduğunu ima eden mesajlarla tehdit ederek korkutmaya çalışıyor.

Son 20 gün içinde Lefkoşa’daki Adli Şubeye yapılan onlarca dolandırıcılık şikayetine rağmen henüz yakalanamayan Ahmet Uğurlu Şanlıtürk, yasa dışı emlak şirketini kullanmaya, internet üzerinden emlak pazarlamaya ve elini kolunu sallaya sallaya öğrencileri dolandırmaya devam ediyor.

Aynı suçu 2016 yılında Lapis Emlak adıyla işledi

Sahte emlakçı Ahmet Uğurlu Şanlıtürk’ün 2016 ve 2017 yıllarında da pek çok öğrenciyi dolandırdığı biliniyor.

Şanlıtürk, 2016 yılının Aralık ayında da Lefkoşa’da başka emlak şirketlerine ait evleri 3 ayrı öğrenci grubuna kiralayarak sahtekârlıkla 8 bin 700 Sterlin para temin etmiş ve şikâyet üzerine tutuklanmıştı.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf eden Şanlıtürk, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. Mahkeme sahtekarlıkla para temini suçundan yargılanmak üzere zanlıyı teminata bağlamıştı. Zanlı, 2 kefilin 30ar bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise giderek imza atması şartları ile yargılanıncaya kadar serbest bırakılmıştı.

2. kez mahkemeye çıktı

2017 Ocak ayında teminatla serbest bırakılan Ahmet Uğurlu Şanlıtürk, dolandırıcılık faaliyetlerine devam etti. 6 ay sonra 2017 Temmuz-Eylül ayları içerisinde ayni yöntemlerle ve yine Lapis Emlak adıyla, 13 ayrı üniversite öğrencisinden 60 bin TL gasp etmekle suçlanarak Lefkoşa’da tekrar mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, “Sahte belge düzenleme”, “Piyasaya sahte belge sürme” ve “Sahtekârlıkla para temini” ile suçlanan Şanlıtürk’ün yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklamış, seyahat belgelerine el koymuş, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

Son bir ay içinde 20 kişiyi daha dolandırdı

Ahmet Uğurlu Şanlıtürk, ikinci kez teminatla serbest kaldıktan sonra da dolandırıcılık faaliyetlerine devam etti. Aralık 2018 tarihinde, bu kez Heavens Island Emlak üzerinden, ayni yöntemlerle 20‘yi aşkın Afrika kökenli öğrenciyi dolandırdı.

Öğrenciler, Lefkoşa’daki Adli Şube’ye başvurarak Şanlıtürk’ten şikayetçi oldu. Şanlıtürk’ün bu vurgundan da en az 60 bin TL gasp ettiği tahmin ediliyor.

20 günü aşkın bir süredir aranıyor ama bulunamıyor

Ahmet Uğurlu Şanlıtürk hakkındaki şikayetlerin üzerinden 20 günü aşkın bir süredir geçmesine rağmen halen elini kolunu sallaya sallaya sahte emlakçılık işini sürdürüyor. Telefonu açık, müşterileri ile temaslarını sürdürüyor. Hergün internet üzerinden yeni kiralık ve satılık evler pazarlamaya devam ediyor.

Polis Ahmet Uğurlu Şanlıtürk’ün arandığını ancak yakalanamadığını söylüyor.

Yüz bin öğrenci sahipsiz

Yüz bini aşkın öğrenciyi misafir etmekle öğündüğümüz ülkemizde ne yazık ki bu tür ağır sorunlarla karşı karşıya öğrencilere hiçbir makam sahip çıkmıyor.

Ne Eğitim Bakanlığı, ne üniversiteler, ne Polis Genel Müdürlüğü, ne hükümet ne de başka herhangi bir makam…

Dolandırıcılık şikayeti ile Polis Müdürlüklerine başvuran öğrenciler çoğu kez “bu hukuk davası konusudur” denerek avukatlara gönderiliyor.

Kıbrıs’a ilk kez gelmiş, dilimizi bilmeyen, yolu sokağı bilmeyen öğrencilerin burada kendisini hakkıyla temsil edebilecek bir avukat bulmasını ve hakkını aramasını bekliyoruz. Üstelik de elindeki parayı dolandırıcılara kaptırdığı, hem parasız hem de evsiz kaldığı bir dönemde…

Kazanacağı paranın kaybettiği paradan daha az olacağını bile bile onları avukatlara havale ediyoruz. Onlara, dört yıllık öğrenim süresini mahkeme koridorlarında harcamalarını öneriyoruz. Üstüne üstlük mezun olduktan sonra bu öğrencilerin gerek kendi ülkelerinde gerekse başka ülkelerde fahri temsilcilerimiz olmalarını bekliyoruz.

Yüz bini aşkın öğrenciye hizmet verebilecek, yol gösterebilecek, en azından bu tür yasadışı olaylarla karşılaştıklarında onlara sahip çıkabilecek bir birim kurulması hükümetin görev ve sorumlulukları alanında değil mi?