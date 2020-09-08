Üniversite öğrencilerinin kademeli gelişleri sağlanacak

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor:

Üniversitelerle ilgili oalrak yüzde 40 online yüzde 60 yüz yüze oalcağını söylenmiştir. Üniversite öğrencilerinin kademeli gelmesi için toplantılar yapılacak, özel seferler düzenlenecek. Planlı bir şekilde kademeli gelişleri sağlanacak

- Online eğitimin devamını kolaylaştırmak için bilgisayar ve tabletlerde KDV ve stopaj SIFIRLANDI.