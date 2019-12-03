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Üniversite rektörü makam şoförünü fakülte sekreteri yaptı

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Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, 10 yıl şoförlüğünü yapan Yunus Başarır’ı fakülte sekreteri olarak atadı. İpek, atamanın ‘liyakatli olduğunu’ savundu.
Üniversite rektörü makam şoförünü fakülte sekreteri yaptı

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, iki yıldır boş kalan iletişim fakültesi sekreterliğine makam şoförünü atayan rektör, “Liyakatsiz olduğunu düşünseydik atamasını yapmazdık. Bu konuda şüphem yok” dedi.

Rektör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunu olan 10 yıllık şoförü Başarır’ın atamasını şu sözlerle savundu: “Fakülte sekreteri olarak atanabilmek için 10 yıl çalışmışlığının olması ve üniversite mezunu olması gerekiyor. Yunus Başarır da 10 yıllık tecrübesi olan, üniversitede teknisyen kadrosuyla çalışan kişi. Bu kişinin ataması için dekanın teklifi ve rektörün onayı gerekiyor. Şahsın mevzuata herhangi bir aykırılık olmamasından dolayı ataması gerçekleşmiştir. Başarır geçmiş süreçlerde teknik kadroda olmasına rağmen şoförlükte görevlendirilmiş birisi. Üniversitede şoförlük görevi olan bir kişi görevlendirmeyle başka bir görevde çalışabiliyor. Yunus Başarır da bu noktada görevlendirilmiş biri. Bundan önce üniversitede birçok kişinin bu şekilde atanması yapılmış. Bu atamanın liyakatli olduğunu düşünüyorum zaten bu atamanın liyakatsız olduğunu düşünmeseydik atamasını yapmazdık. Bu konuda liyakatli olduğundan şüphem yok.”

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