Üniversite sınavını kazandığı halde karantinada olduğu için kayıt yaptıramayan öğrencilere 15 gün ek süre verilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), karantinada olduğu için üniversiteye kayıt yaptıramayan adayların kayıt haklarının 15 gün saklı tutulmasına karar verdi.

2 Eylül'de yapılan YÖK toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) işlemleri sırasında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak Covid-19 ve karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına karar verildi.

Kurulun üniversitelere gönderdiği yazıya göre, söz konusu öğrenciler durumlarını belgeleyen raporlarını, rapor tarihinin bitiminden en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtları yaptırabilecek.