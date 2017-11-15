Üniversite temsilcileri ve uzmanlar fuar için hazır

British Council tarafından Birleşik Krallıktaki üniversiteleri ve eğitimi tanıtmak amacıyla bu yıl 34.ncüsü düzenlenecek fuar için sürdürülen yoğun hazırlıklar tamamlandı.

Merit Lefkoşa Otel’de 16 Kasım’da saat 16.00 da başlayarak 4 saat süreyle açık kalacak fuara İngiltere ve Kuzey İrlanda’dan 20’nin üzerinde üniversitenin temsilcileri yanısıra British Council görevlileri, sponsor firmalar UniteStudents (konaklama kuruluşu) ve İELTS (sınav sistemleri kuruluşu) uzmanları sorulara yanıt için ziyaretçileri bekleyecek.

Kıbrıs’taki ‘en geniş kapsamlı eğitim fuarı’ olma özelliği taşıyan Fuar Birleşik Krallıkta lisans veya lisans üstü üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler ve velilerine bölümler, finansal destek ve ödeme planları, konaklama, sınav yerleştirme sistemleri konularında bire bir bilgi sağlamayı amaçlıyor. Fuar ziyaretçileri en çok talep gören bölümlerle ilgili, konusunda uzman konuşmacılar tarafından yapılacak sunumlardan faydalanma fırsatını yakalayacaklar. Buna ek olarak, öğrenciler üniversite başvuru formlarını doldurma konusunda da British Council’dan danışmanlardan destek alabilecekler.

Aynı zamanda her bölüm için gerekli tüm sınavlar hakkında ve konaklama olanakları ile ilgili detaylı bilgiler alabilecekler. UniteStudents ve IELTS’in katkılarıyla organize edilen halka açık Eğitim Fuarı ile ilgili yoğun hazırlık içinde olan British Council uzman görevlileri Seda Selçuk Tanova ve Pantelitsa Michael yüksek öğrenim gençliği ve aileleri için gelecek ve kariyer planları ile ilgili büyük önem taşıyan dev etkinlikle ilgili soruları yanıtladılar.