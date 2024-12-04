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Üniversite ve sektörün iş birliği yapmasının önemi vurgulandı!

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayda, zeytinyağında duyusal analiz süreci uzmanlar eşliğinde, sektör temsilcisi ve üreticilerle tartışıldı
Üniversite ve sektörün iş birliği yapmasının önemi vurgulandı!

Zeytinyağı konusunda bireysel ve sektörel farkındalığı artırma amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 26 Kasım Dünya Zeytin Günü kapsamında “Zeytinyağı Duyusal Analiz Çalıştayı” düzenledi. Kamu, sivil toplum örgütü temsilcileri ve üreticilerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şebnem Güler tarafından KKTC’de üretilen farklı zeytinyağlarının analizi yapıldı.

Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen çalıştayda; Kamu Hizmeti Komisyonu Müsteşarı Soley Akçaba, KKTC Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, Tarım Bakanlığı’ndan Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu, Devlet Üretme Çiftliği’nden Ziraat Mühendisi Mustafa Muhtaroğlu, zeytinyağı üreticileri, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden’in yaptığı çalıştayda; Adana Zeytin Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (ZEYKOOP) Başkanı Dr. Mehmet Güler de konuşmacı olarak yer aldı.

Çalıştay boyunca tadım yaparak analizlerde bulunan uzmanlar; zeytinyağlarının pozitif ve negatif özelliklerini inceledi. Zeytinyağının üretim sürecinden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği aşamaları detaylı bir şekilde ele alan katılımcılar, zeytinyağı duyusal analizi konusunda temel bilgiler edindi. Zeytin ve zeytinyağı konusunda bilimsel ve kültürel bilgi birikiminin paylaşıldığı çalıştay; yerli üretimin kalitesini artırmak ve tüketici bilincini geliştirmek adına önemli bir platform sundu.

Zeytinyağı ve zeytinyağı analizindeki ayrıntılar katılımcılarla paylaşıldı!

Zeytinyağı analizi yaparken izlenmesi gereken yolları katılımcılarla paylaşan Yrd. Doç. Dr. Şebnem Güler, zeytinyağının duyusal analizi ile kalite ve özelliklerin belirlenmesinin önemine dikkat çekti.  “Zeytinyağı duyusal analizi, ürünün kalite standartlarına uygunluğunu belirleyerek güvenilir seçenekler sunulmasını sağlamak ve üretim süreçlerini iyileştirmek için önemli bir araçtır” diyen Yrd. Doç. Dr. Şebnem Güler, “Zeytinyağı üretimi sadece bir tarımsal faaliyet değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Duyusal analiz, bu mirasın korunması ve doğru değerlendirilmesi için vazgeçilmez bir yöntemdir” ifadelerini kullandı. Çalıştayda konuşmacı olarak yer alan Adana Zeytin Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Dr. Mehmet Güler ise; zeytin ve zeytinyağı üretiminin ekonomik ve sosyal yönlerini ele aldı. Dr. Güler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki zeytinyağı üreticilerinin global pazardaki yerini güçlendirmek için iş birliklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Üniversite ve sektörün iş birliği yapmasının önemi vurgulandı!

Çalıştayın, üniversite ve sektörel iş birliğiyle zeytin ve zeytinyağı üretiminde yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesine zemin hazırladığını belirten ZMO Başkanı Erkut Uluçam, böylesi etkinliklerin sektöre sağladığı katkının altını çizdi. Uluçam, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin Dünya Zeytin Günü’ne özel gerçekleştirdiği bu anlamlı çalıştay, bölgedeki zeytin ve zeytinyağı kültürünün korunmasına ve gelişmesine önemli bir katkı sağladı” dedi. Tarım Bakanlığı’ndan Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu ise; “Kıbrıs adasına özgü bir meyve olan zeytin ve ürünleri mutlaka geliştirilmeli. Bu doğrultuda böylesi yenilikçi ve bilimsel çalışmalara katılarak deneyimlerimizi de arttırıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Özge Özden: “Zeytinyağı kalite analizi çalışmalarıyla bölge üreticilerine AB standartlarında hizmet sunuyoruz.”

Prof. Dr. Özge Özden, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağı üretiminin ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizdeki iki önemli konu olan zeytin ve zeytinyağı ile arıcılık ve bal konularını ele aldık. Bu doğrultuda birçok çalışmamız var. Fakültemiz, AGRI-VET Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı çatısı altında zeytinyağı kalite analizi çalışmalarıyla bölge üreticilerine AB standartlarında analiz hizmetleri sunuyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası projelerle bu ürünlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. İspanya’daki Seville La Grasa Enstitüsü ile başlattığımız iş birliği de bu alanda yeni projeler için önemli bir adım oldu. Çalıştaya destek veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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