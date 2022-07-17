Üniversitedeki görevine son verilen Ataol Behramoğlu: Bir kürsüm vardı, elimden alındı

Şair Ataol Behramoğlu akademisyen olarak görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki işine son verildiğini açıkladı.

Halk TV’de Serhan Asker’in programına konuk olan Behramoğlu, "Ben bir akademisyenim. Benim Rus Dili ve Edebiyatı profesörü olduğumu çok az kişi bilir. İstanbul Üniversitesi’nden emekliyim ve özel üniversitelerde devam ediyordum. Baskı altında işime son verdiler. Bir kürsüm vardı, elimden alındı. Hâlâ bu sıkıntılar her anlamda devam ediyor. İçerde ve dışarıda" diye konuştu.