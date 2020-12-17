  • BIST 1.399
  • Altın 466,555
  • Dolar 7,6884
  • Euro 9,4253
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli:33 yeni vaka! 13 vaka yerel 11 vaka mülteci

'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

»
Katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için 'fuhuş evleri' ifadelerini kullanan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor.
'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun Akit TV'de katıldığı 'Derin Kutu' isimli programda üniversiteler için 'Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri'  sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, “Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

 

​Savaşan, konuyla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: 

“Hoş karşılanması veya tevil edilmesi mümkün olmayan sözler. Herkesi töhmet altında bırakan bir üslup. Söyledikleri yakışmıyor ancak biz kurum olarak yasal süreçleri işletmek durumundayız. Hem savcı hem hâkim rolüne bürünmemiz doğru olmaz tabii ki. Gerekli işlemler inşallah tesis edilecek. Disiplin yönetmeliği var malum. O çerçevede soruşturmacı atanacak, savunmalar alınacak, artık uygun ceza neyse önerilecek. Mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülecek.”

Sofuoğlu’nun üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi söz konusu mu sorusu üzerine “Kişilerin savunmasını almadan bir şey söylemem doğru olmaz” diyen rektör Fatih Savaşan, “Okulla ilişiğinin kesilmesinin o kapsama gireceğini düşünmüyorum ama bu konuda şu an yorum yapmam doğru değil. Kendisiyle de henüz konuşmadık” diye konuştu.

Üniversiteden açıklama

Sakarya Üniversite'inden yapılan açıklamada da Sofuoğlu hakkında 'gerekli işlemlerin başlatıldığı' belirtildi. 

 

​Siyasilerden tepki

Sofuoğlu'nun sosyal medyada eleştiri alan sözlerine siyasiler de tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan "Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sn.Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir.Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı. 

 

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" dedi. 

 

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" mesajını paylaştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıgül partisinin logo ve müziğini tanıttı17 Aralık 2020 Perşembe 20:30
  • İzmir'de AKP'li iki yönetici, 'çocuğa cinsel istismar ve trans bireyin ölümüne neden olmak' iddialarıyla tutuklandı17 Aralık 2020 Perşembe 18:55
  • Çavuşoğlu: Konferans konusunda AB ile birlikte adım atmayı planlıyoruz17 Aralık 2020 Perşembe 18:52
  • AB: Türkiye'ye 6 milyar Euro'luk ödeme tamamlandı17 Aralık 2020 Perşembe 18:44
  • Akdeniz'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem17 Aralık 2020 Perşembe 18:42
  • Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu17 Aralık 2020 Perşembe 17:50
  • Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti17 Aralık 2020 Perşembe 17:45
  • Bilim Kurulu üyesi Prof. Çalışkan: 23 Aralık'tan itibaren aşılama başlayacak17 Aralık 2020 Perşembe 15:58
  • Türkiye'de 2020 Böyle Geçti17 Aralık 2020 Perşembe 14:55
  • İki daireyi halıyla birleştirip, halay çeken kişiler birbirine virüs bulaştırdı16 Aralık 2020 Çarşamba 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti