  • BIST 96.032
  • Altın 277,682
  • Dolar 5,7350
  • Euro 6,3644
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Üniversitelerde çalışan akademik personelin mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi araştırıldı

» »
LAÜ akademisyeni Görkem tarafından Üniversitelerde çalışan akademik personelin mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi araştırıldı
Üniversitelerde çalışan akademik personelin mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi araştırıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.n Anıl Görkem, Eğitim Araştırmaları ve Yayın Birlikleri (ERPA)tarafından Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası kongrede LAÜ’yü temsil etti. Görkem sunumunda “Üniversitelerde çalışan akademik personelin mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi” ele aldı.

Üniversitelerde çalışan akademisyenlerin, mükemmelliyetçilik düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişki araştırıldı

  Sunum ile ilgili bilgi veren Görkem “Bu araştırmanın ana amacı, üniversitelerde çalışan akademisyenlerin, mükemmelliyetçilik düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte üniversitede çalışan akademisyenlerin mükemmeliyetçilik ve benlik saygılarının cinsiyet, fakülte, çalışma süresi, akademik ünvan ve medeni durumları ile ilgili değişkenler araştırma yöntemlerinden, ilişkisel tarama modeli kullanılılarak analiz edilmiştir”dedi. 

Görkem: Araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde çalışan, 73 kadın, 52 erkek akademisyenden oluşan toplam 125 çalışma grubuna uygulandı

   “Amaçlı örneklemeden tipik durum örnekleme yöntemine yer verilen araştırmada, 2018-2019 akademik yılda, Kuzey Kıbrıs Türk üniversitelerde çalışan, 73 kadın, 52 erkek akademisyenden oluşan toplam 125 çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir”diyen Görkem, üniversitelerde çalışan akademisyenlerin mükemmeliyetçilik düzeyleri belirlemek amacı ile “APS mükemmeliyetçilik ölçeği”, benlik saygı düzeylerini belirlemek amacı ile de  “Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin” kulanıldığını belirtti.

  Görkem, bağımsız değişkenleri değerlendirmek amacı ile  araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel bilgi formunun” doğrultusunda değişkenlerle ilgili bilgilerin toplandığını belirtti. Görkem , verilerin  e-posta aracılığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan en eski beş üniversitenin tam zamanlı çalışan tüm akademisyenlerine gönderildiğini ve gönüllü olarak cevaplandırılan verilerin toplanarak , korelasyon analizi ile araştırmasını sonuçlandırdığını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban Bayramı süresince fazla miktarda et tüketilmemeli09 Ağustos 2019 Cuma 22:30
  • "Kültürel mirasın korunması önemli"08 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
  • LAÜ’de “Gambiya Kültür Gecesi” düzenlendi07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:49
  • Fiziksel aktivite sağlığı ve yaşlanma sürecini etkiliyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:01
  • LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor02 Ağustos 2019 Cuma 13:58
  • Lefke kenti tarihi dokusuyla özgün niteliklerini koruyor30 Temmuz 2019 Salı 16:50
  • LAÜ mezunundan önemli başarı29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
  • LAÜ’den Anlamlı Katkı26 Temmuz 2019 Cuma 16:00
  • LAÜ Akademisyeninden Lefke araştırmaları alanına katkı25 Temmuz 2019 Perşembe 16:20
  • Çocukların dünyalarına renk katmak amaçlandı24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti