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Üniversitelerde Yeni Dönem İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

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Üniversitelerde Yeni Dönem İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı
Üniversitelerde Yeni Dönem İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) “KKTC Yükseköğrenim Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı düzenledi.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve üniversitelerin yetkili isimleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin adaya ulaşımlarıyla ilgili Akademik Yıl öncesinde gerekli planlamalar, hava ulaşımının sağlanması, öğrencilerin karantina, PCR testi ve olası aşı uygulamalarının nasıl gerçekleşeceği, eğitim uygulamalarının nasıl olacağı, üniversitelerdeki akademik ve yönetsel personelin aşı durumları görüşüldü.

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AMCAOĞLU: “SAĞLIĞIN GÖZETİLMESİ KAYDIYLA OKULLARIN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇMESİ ÖNEMLİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakan Olgun Amcaoğlu toplantıdaki konuşmasında, 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde Akademik Takvim, Eğitim Programı ve Bulaş Protokolü’nün yer aldığını söyledi.

Sağlığın gözetilmesi kaydıyla okulların yüz yüze eğitime geçmesinin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, eğitim programında 2021-2022 eğitim döneminde ne yapılacağının net olduğunun altını çizdi.

Akademik takvimin de belirlendiğini ifade eden Amcaoğlu, Bulaş Protokolü ile eğitimin yüz yüze sürdürülebilir olması için ne yapılacağının net şekilde ortaya çıkarıldığını söyledi.

21 Haziran 2021’de Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar öncesinde 21 üniversitenin rektörü, YÖDAK Başkanı ve Başbakan’ın katıldığı toplantıda istişarelerde bulunulduğunu anlatan Amcaoğlu, Yükseköğrenim Kurulu ile de bu konular konuşulduktan sonra 2020-2021 Güz Döneminin nasıl şekilleneceğinin kararlaştırıldığını söyledi.

“Bugün bir kez daha onları gözden geçirme şansı elde ettik. Amaç yüksek eğitimin yeniden ayağa kalkması, yüz yüze eğitimin kaliteli bir şekilde başlatılabilmesi, sürdürülebilir halde devam etmesidir. Çünkü bütün uzmanların da dediği gibi asla online eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutamıyor” diye konuşan Amcaoğlu, gelinen noktada bütün üniversitelerin eğitimin yüz yüze olmasından yana olduğunu belirtti.

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“ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN GELEN ÖĞRENCİLER AŞILANACAK”

40 bin Astra Zeneca aşısının, 142 üçüncü ülkeden gelen öğrenciler için ayrıldığını, 150 bin Türkiye’den gelen Sinovac aşısı ile de eksik tatbiki olan Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerinin aşılanacağını belirten Amcaoğlu, şu bilgileri verdi:

“Özetle söylemek gerekirse hem öğrencilerimizin hem de akademisyenlerimiz herhangi bir aşı dozu tatbiki sıkıntısı söz konusu değildir. Ayrıca belirtmek istediğim bir durum daha vardır. 83 bine yakın öğrencimizin bundan sonra uluslararası anlamda tanınmış ‘Ada Dostu’ projesi kapsamında kullanabileceği bir kredi kartı olacaktır. Bu ülkede yaşayan öğrencilerimizin imtiyazı yurt parasını ödeyinceye kadar, alışveriş merkezlerinde avantajlarına denk gelecek şekilde bu kart, Koop Bank ile yapacağımız lansman ile sizlere tanıtılacaktır. İçindeki imtiyazı ve avantajı tanıtacak nitelikte olacaktır.”

Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin adaya transferi konusunda, uçuş talebi olduğu takdirde bu talebin de karşılanacağını kaydetti.

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AVCI: “YÖDAK OLARAK DA ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPACAĞIZ”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı da ilerleyen günlerde 21 üniversitenin aktif olacağı bir toplantı düzenlenmesini düşündüklerini kaydetti.

Bugün üniversitelerin yöneticilerinin Eylül ayı ile ilgili düşüncelerini ve olabilecek sorunları paylaştıklarını kaydeden Avcı, “Bizler çözüm önerilerimizi onlarla paylaştık. Eylül 2021 de inşallah yüz yüze eğitim olacaktır. Bizler hükümet olarak da YÖDAK olarak da üzerimize düşen görevi yapacağız. Gelecek olan öğrencilerimiz sağlık ve huzur içinde, akademisyen arkadaşlarımız rahat şekilde görevlerini yapabilsinler.  Biz YÖDAK olarak yüz yüze eğitim olacaktır derken nasıl olmalıdır ve nasıl sağlıklı bir ortamda gerçekleşmelidir onu da ortaya koyuyoruz. İnanın ki bu küçücük ülkede dünya çapında üniversitelerimiz vardır ve onara güveniyoruz” şeklinde konuştu.

ARSLANBAŞ: “GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ”

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Selman Arslanbaş ise, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti ve toplantının KKTC’de yüz yüze eğitimin başlaması için alt parametrelerin, öğrencinin sağlıklı bir şekilde eğitime devam etmesi noktasında yapılacakların ortak akılla karşılıklı konuşarak belirlenmesi açısından güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.

Arslanbaş, adanın yükseköğrenim adası olması yönünde tüm paydaşların masa etrafında bir araya gelerek ortak akılla hareket etmesinin önemine de işaret etti.

AKPINAR: “YÖNLENDİRİCİ OLABİLME ŞANSINI ELDE ETMEMİZ GÜZEL”

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin süreci bu şekilde ele alıyor olmasının ve önlerindeki akademik yıl adaya gelecek öğrencileri ilgilendiren birçok kararın alınması noktasında yönlendirici olabilme şansını elde etmelerinin güzel olduğunu kaydetti.

“Ümit ederim toplantıda da arz etmiş olduğum gibi ivedilikle bir seferberlik başlatılır. Çünkü şu anda büyük bir kaygı ve bilgi kirliliği mevcut dolayısıyla öğrencilerimiz ve aileler bu konuda oldukça hassas ancak hepsine çözüm bulunacaktır. Herkese güzel bir akademik yıl diliyorum” dedi.

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