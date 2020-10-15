Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika haberine göre TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin yüz yüze eğitimiyle ilgili olarak "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Üniversitelerin yüz yüze eğitimiyle ilgili olarak "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim ile ilgili de açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

Türkiye, yıllar boyunca yükseköğretimde sıkıntılar yaşamıştır. Gençlerimiz ve aileleri büyük fedakarlıklara katlanıyorlardı. Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı, mevcut kapasitenin çok üstündeydi.

'YÖK ANADOLU' PROJESİ

YÖK tarafından hazırlanan yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum; YÖK Anadolu projesi. Bu adla başlatılan çalışma, Anadolu'da yeni gelişen üniversiteleri, daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri, diğer üniversitenin programına iştirak edebilecektir. Bir başka önemli adım da, YÖK Sanal Laboratuvar projesidir.

Gözden asla kaçırmamamız gereken hayati bir husus var. Tüm dikkatimizi, çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için verirken onların gönül dünyalarını da zenginleştirmeyi ihmal ettirmemeliyiz. Bu topraklarda doğup büyüyen her evladımız, medeniyetini en iyi şekilde bilmeli ve hayatına uygulamalıdır.

Hedeflerimize ancak bilimin ve teknolojinin tüm dallarında en iyi seviyeye ulaşmak için çalışan ama aynı zamanda inancının, tarihinin temel bilgilerine vakıf nesillerle ulaşabiliriz. Ruhsuz bir beden ceset, manevi zenginlikten yoksun bir zihin de robot hükmündedir. Biz robot değil, insan-ı kamil yetiştirmenin peşinde olmalıyız.

Hem aile eğitimi, hem mektep eğitimi bağlamında bu konuda ciddi eksikliklerimiz olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki dönemde süratle çözmemiz gereken yolumuz, yollarımız. Gereken bütün bu konuların başında bu husus geliyor. Üniversitelerimizden bu hususta da öncülük bekliyoruz.

'SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK'

Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse, yani 2023'ün Haziran ayında seçim yapılacak. Bunu öne almak mümkün değildir.

KARADENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte yapılan çalışmaları gemide ben de takip edeceğim. Temenni ederim ki yeni müjdeler oradan tespit eder ve açıklarız.