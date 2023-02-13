Üniversitelerden kritik deprem toplantısı

KKTC üniversitelerinde eğitim gören ve depremden etkilenen öğrenciler için üniversiteler ve YÖDAK bir toplantı gerçekleştirecek

Merkezi Kahramanmaraş olan ve birçok can kaybına yol açan depremin ardından, KKTC üniversiteleri, deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler için yeni yol haritası belirlemek üzere 15 Şubat Çarşamba günü kritik bir toplantı yapacak.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın (YÖDAK) ve üniversitelerin ortak bir karar almak istediği öğrenildi.

Toplantı öncesinde üniversitelerin prensipte sadece OHAL bölgelerinde eğitime ara verilmesi diğer bölgelerde ise eğitime devam edilmesi yönünde anlaşıldığı öğrenildi.

OHAL bölgesinden gelecek olan öğrenciler için online eğitim alternatifi sunulacağı öğrenilirken, KKTC’de bulunan depremzede öğrencilerin mağduriyetleri için de çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: Kıbrıs Postası