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Üniversitelere kayıtlar başlıyor

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2024-YKS süreci tamamlandı. Yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada üniversitelere kayıt süreci var.
Üniversitelere kayıtlar başlıyor

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapacak.

Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, elektronik kayıt yapan adayların, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklarını dile getiren Çelebi, KKTC liselerinden mezun olan öğrencilerin, yerleştirme aldıkları üniversitelere, kendilerinin giderek kayıt yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştikleri program ile ilgili bilgiyi üniversitelerin web sitelerinden öğrenebileceklerini kaydeden Çelebi, öğrencilerin Bakanlığın http://www.mebnet.net veya http://yobis.mebnet.net adreslerinden edinecekleri bilgiler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini kaydetti.

Çelebi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında T.C. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin başvurularını 14-23 Ağustos tarihleri arasında http://yobis.mebnet.net adresinden yapabileceklerini ifade etti.

Yerleşme alan öğrencileri tebrik eden Çelebi, başarılarının devamını diledi.

Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler

Açıklamada, 2024-2025 öğretim yılında TC’de bir üniversiteye yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin yapması gereken işlemler ve gerekli belgelere de verildi.

“Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler;  Lise diplomasının aslı (Bazı üniversiteler ilgili daireden onaylanmış fotokopisini de kabul ediyor), 2024-YKS Yerleştirme Belgesi (YTB veya üniversitelerin yabancı uyruklu kontenjanı ile yerleşme alan öğrenciler için üniversiteye kabul mektubu), emniyet müdürlüğünden alınacak İyi Hal Belgesi, mahalle muhtarından alınacak ikametgah belgesi, 6 adet vesikalık fotoğraf (üniversiteye göre değişebilir), TC kimliği olmayan KKTC vatandaşları için KKTC pasaportunun İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı fotokopisi (Üniversitelerin Yabancı Uyruklu kontenjanı ile yerleşme alan öğrenciler için, ilgili ülke pasaportunun fotokopisi), KKTC Kimlik Kartının İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı fotokopisi, Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Raporu (Tıp, Diş Hekimliği vb. sağlıkla ilgili bir bölüme kayıt yaptıracaklar için Sağlık Kurul Raporu gerekiyor), kayıt olunacak üniversitenin web sayfasından daha detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Bazı üniversiteler, bu listede belirtilen bazı belgeleri talep etmeyebilir. İlgili üniversitenin öğrenci işleri ofisine veya İnternet sitesindeki bilgilere ulaşıp teyit edilebilir.

TC’de devlet yurtlarına başvurmak isteyen KKTC uyruklu öğrenciler http://yobis.mebnet.net adresindeki ‘Başvurular’ bölümünden KYK başvurularını yapabilecekler. (KKTC uyruğu olmayıp sadece TC uyruğu olan öğrenciler yurt başvurularını TC Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bireysel olarak yapacaklar)

Burs başvurusunda bulunacak öğrenciler Eylül ayı içerisinde duyurusu yapılacak olan tarihlerinde http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapabilirler. Burs başvurularıyla ilgili daha fazla bilgi portalda yer alıyor.

TC kimliği olmayan KKTC vatandaşlarının üniversiteye kaydını yaptırdıktan sonra okuldan alacakları bir form ile İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Orada, öğrencinin ikameti için gerekli olan işlemler yapılıp, kendisine YU (Yabancı Uyruklu) Numarası verilecek.

Anne veya babası KKTC Sosyal Sigortalısı olup TC’de üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin genel sağlık sigortalısı olma hakkından yararlanmak için üniversiteye ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi’nden alacakları belge ile TC Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi ‘ne başvurmalıdırlar. (Anne veya babası Sosyal Sigortalı olmayan öğrencilerin TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yine 3 ay içerisinde başvurup sağlıkla ilgili sıkıntılarında kullanmak üzere Özel Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekir.)

18 yaşından küçük adaylar, kayıt için velileri ile beraber gitmelidirler. (Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler)

“Yurda kayıt için gereken belgeler”

Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin yurda kabul edildiği takdirde kayıt için hazırlaması gereken belgeler şöyle:

“Lise diplomasının fotokopisi, 2024-YKS Yerleştirme Belgesi (Ara sınıfta olanlar için, üniversiteden alınacak güncel öğrenci belgesi) (Yabancı uyruklu kontenjanı ile yerleşme alanlar için, üniversiteye kabul mektubu), Emniyet Müdürlüğünden alınacak İyi Hal Belgesi, mahalle muhtarından alınacak İkametgah Belgesi (KKTC’deki adresi), 4 adet vesikalık fotoğraf, TC Kimliği olmayan KKTC vatandaşları için KKTC pasaportunun İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı fotokopisi, KKTC Kimlik Kartının İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı fotokopisi, Devlet hastanesinden alınacak Sağlık Raporu (Bazı yurtlar bu listede belirtilen belgelerin tümünü talep etmeyebilir. İlgili yurt müdürlüğünden daha detaylı bilgiye ulaşılabilir.)

Sonuçlar, KYK web sayfasından duyurulacak. Yurt ödemeleri ise kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapılacak”

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