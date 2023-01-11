Üniversiteli Kadınlar Derneği, Başsavcılığı göreve çağırdı

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD) kadınlara yönelik herhangi bir kurum, kuruluş veya temsilcileri vasıtasıyla müdahaleci veya hakaret edici açıklamalara karşısında Başsavcılığı göreve davet etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Atatürk ilkelerine ve laiklik kavramına yürekten inanan çağdaş Kıbrıs Türk kadınları olarak, KKTC’de son dönemlerde henüz ilkokul çağındaki küçük çocuklara yönelik kontrolsüzce yapılan din ağırlıklı eğitimlerinden, bilinçsiz ve eğitimi şaibeli kişiler tarafından yapılan “cihat, şeriat” çağrılarından ve Din İşleri Dairesi Başkanın kadınları aşağılayıcı konuşmalardan son derece rahatsızlık duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Üretime, aileye büyük katkıları olan kadınların iş ve ev hayatlarıyla ilgili karar verme yetkisinin sadece ve sadece kendilerine ait olduğunu hatırlatmak isteriz.” ifadelerine yer verilirken, kadınlara herhangi bir kuruluş veya kurumdan veya temsilcileri vasıtasıyla müdahaleci veya hakaret edici açıklamaların gelmesine karşı anayasal haklar ışığında Başsavcılık göreve davet edildi.

Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı:

“KKTC’de kadınlar, erkekler kadar ülkelerine çatışma, harp ve üretimde katkı koymuşlar ve bundan sonra da koyacaklardır; bu açıdan toplumun her bireyi eşittir ve eşit kalacaktır. KTÜKD şeriata, dini müdahalelere gençliğimizin bilimsel ve aydınlık yetişmesine kadınlara karşı yapılan tüm müdahalelere karşı mücadele etmeyi sürdürecektir. Bu konuda Mecliste seçilmiş milletvekillerini ve hükümeti gerekli işlemleri yapmak, tedbirler almak veya en azından bir şey söyleyebilme erkini göstermek için göreve çağırıyoruz.”