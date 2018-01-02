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Üniversiteli Öğrenciler “Küresel Yönetişim” Üzerine Münazara Gerçekleştirdi…

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Üniversiteli Öğrenciler “Küresel Yönetişim” Üzerine Münazara Gerçekleştirdi…
Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kulübü ve Fakülte öğrencileri Küresel Yönetişim üzerine münazara etkinliği düzenledi. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kulübünün düzenlediği münazarada, son yıllarda küresel ölçekte sıklıkla tartışılan ve ekonomik, sosyal ve politik boyutları ile öğrencilerin kuramsal olarak derslerde irdeledikleri Küresel Yönetişim farklı yönleri ile mercek altına alındı. 

Gruplararası Tartışma Yapıldı…

Özellikle Birleşmiş Milletler(BM)’in küresel siyasetteki rolü, uluslararası örgütlerin işlevselliği, ekonomik kalkınma, ticaret ve azgelişmişlik ve demokrasi kavramları temelinde yürütülen münzarada, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, İşletme ve Bankacılık ve Finans Bölümlerinden öğrencilerin katılımı ile iki farklı bakış açısı üzerinden bir tartışma gerçekleştirdi. Birinci grup, küresel yönetişimi “neo-liberal görüş” üzerinden ortaya koyarken, diğer yandan ikinci grup bu konuyu “post-modern” yaklaşımını savunan tezler ile tartışmaya çalıştı.
Münazarada; Neo-liberal takımını Münis Ibodov ve Osuwa Emmanuel Uche temsil ederken, Post-modern yaklaşımını savunan takımı ise İbrahim Umar ve Mariya Yakobuchuk temsil etti. 

Küresel Dünyada Ortaya Çıkan Akademik Tartışmalar İrdeleniyor

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin, Öğrenci Dekanlığının ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğin önemine değinen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, öğrencilerin derslerde edindikleri teorik altyapının pratiğe dönüştürülmesi ve küresel dünyamızda ortaya çıkan akademik tartışmaları ve kavramları incelemek amacı ile bu tür faaliyetleri gönülden desteklediğini ifade etti. 

Öğrenciler Farklı Teorik Yaklaşımları Tanıyor…

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kulübü Danışmanı ve İşletme Bölümü Öğretim görevlisi İmren Gürbaşar da, özellikle dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemize gelen öğrencilerin bu tür interaktif etkinlikler ile takım çalışmalarında sorumluluk aldıklarına dikkat çekerek, bu çerçevede farklı teorik yaklaşımları ve dünya görüşlerini tanıma imkanına sahip olduklarının altını çizdi. 

Öğrenciler Tebrik Edildi…

Moderatörlüğünü Siyaset Bilimi Bölümü öğrencilerinden İbraheem Abbas’ın yürüttüğü etkinlik sonunda; jüri heyeti Başkanı Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu, ve üyeleri Doç. Dr. Nur Köprülü, Doç. Dr. Sait Akşit, Dr. Zehra Aziz-Beyli ve Dr. Emine Eminel Sülün münazaranın kazanan takımını açıklayarak her iki takımı da ortaya koyduğu üstün gayret ve verimli tartışmadan dolayı tebrik etti. Katılım belgelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kulübü Başkanı Vongai Motsi tarafından katılımcılara takdim edilmesi ile etkinlik sona erdi. 

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