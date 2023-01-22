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Ünlü aktris Eva Green’e 94 milyon TL’lik karşı dava

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Fransız ünlü aktris Eva Green, henüz çekimleri bile yapılmamış bir filmin yapımcılarıyla mahkemelik oldu.
Ünlü aktris Eva Green’e 94 milyon TL’lik karşı dava

42 yaşındaki ünlü oyuncu Eva Green, Ağustos 2019’da çekimlerine başlanması planlanan ancak sonrasında iptal edilen “A Patriot” filmi için çarşamba günü yüksek mahkemede ifade verecek.

Green ve White Lantern Film yapım şirketi arasında çıkan anlaşmazlıklar neticesinde, aktris filmden ayrılma kararı almıştı. Ayrıca yapım şirketine de yaklaşık 19 milyon TL (1 milyon dolar) talep ettiği bir dava açmıştı.

Şimdi yapım şirketi de, Green’in mahkeme öncesi delil toplama sürecinde teslim etmek zorunda kaldığı metin ve e-posta konuşmalarının ardından oyuncuya yaklaşık 94 milyon TL’lik (5 milyon dolar) karşı dava açıyor. Şirket, onu “defalarca mantıksız taleplerde bulunmakla”, “hukuka aykırı komplo kurmakla” ve “filmin yapımını tamamlamaya niyeti ve/veya arzusu olmamakla” suçluyor.

Mesaj ve e-postalarında, yapımcılar için “moron”, “aptal”, “üzgün küçük insan” gibi ifadeler kullandığı ortaya çıkan Green’in istekleri karşılanmadığı için projeden çekildiği açıklanırken yapım şirketinin de bu istekleri yeterli şekilde karşılayamadığı ifade ediliyor. Ünlü aktris, kendi ekibini film setinde isterken yapım şirketi ise bu maliyetleri karşılayamadı.

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