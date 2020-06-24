  • BIST 114.449
  • Altın 389,347
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,7211
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Ünlü bilim insanından korkutan uyarı: Aşı işe yaramayabilir

» »
İngiliz hükümetine bilimsel danışmanlık yapan SAGE isimli oluşumun bünyesindeki Nervtag’da görevli ünlü profesör Peter Openshaw açıklamalarda bulundu.
Ünlü bilim insanından korkutan uyarı: Aşı işe yaramayabilir

İngiltere’nin önde gelen bilim insanlarından ve İngiliz hükümetinin bilimsel danışma grubunda da yer alan Profesör Peter Openshaw, geliştirilen aşıların belli bir kesimde işe yaramayabileceğini söyledi. Openshaw, “Aşı risk grubundakileri çok daha hasta edebileceği için belli bir yaş grubundakileri etkilemeyebilir. Bu sebeple yaşlıların etrafındaki çocuklara bağışıklık kazandırmalıyız” dedi.

İngiliz hükümetine bilimsel danışmanlık yapan SAGE isimli oluşumun bünyesindeki Nervtag’da görevli ünlü profesör Peter Openshaw açıklamalarda bulundu.

Openshaw, corona virüsüne karşı birçok ülkede geliştirilen Covid-19 aşılarının bir işe yaramayabileceğini dile getirdi. Openshaw özellikle yaşlıların aşıyla müdahale edilmesi durumunda çok daha ciddi hastalanma riski altında olduğunun altını çizerken, “Risk grubundaki insanlar daha ciddi hasta olabilir ve bu durumda da onların bağışıklığını kuvvetlendirmek yerine etraflarındakilerin bağışıklığını kuvvetlendirmek gerekebilir” dedi.

Openshaw, yaşlıların aşı sebebiyle daha da hasta olabileceğini vurgularken, “Çok sık grip olmayan çocuklara burun spreyi olarak geliştirilen aşı verilirse bu da büyükbaba  ve büyükannelerini koruyabilir. Benzer şekilde hastanelerde ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına da aşı verilmesi onlarla etkileşime geçen yaşlı hastaları korur” dedi.

“KAYNAĞINI BULMALIYIZ”

Profesör Openshaw’un açıklamalarını destekleyen İngiliz İmmünoloji Derneği Başkanı Profesör Arne Akbar da, “Bilim insanları, yaşlanmanın bağışıklık sistemine ne gibi etkileri olduğunu göz ardı etmemeli. Açık olan bir şey var ki insanlar yaşanlandıkça vücutlarındaki iltihaplar artar. Biz bu iltihap ve ateşin nereden geldiğini anlamalıyız. Covid-19’da da benzer bir durum var ve biz ilk olarak bu iltihap ve ateşin kaynağını bulmalıyız” ifadesini kullandı.

Akbar, “Aşının yanında yaşlı insanlara steroid gibi destekleyici ilaçlar da verilebilir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arjantin'de Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 35 Kişi Öldü24 Haziran 2020 Çarşamba 15:00
  • Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1374, Meksika'da 793, Hindistan’da 465 Kişi Öldü24 Haziran 2020 Çarşamba 14:44
  • Afrika’da Kovid-19 Vaka Sayısı 327 Bin 464’e Yükseldi24 Haziran 2020 Çarşamba 14:20
  • BM'nin 28 Çalışanı Kovid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti24 Haziran 2020 Çarşamba 14:00
  • Sudan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 8 Bin 796'ya Yükseldi24 Haziran 2020 Çarşamba 13:20
  • Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 606 Bini Geçti24 Haziran 2020 Çarşamba 12:30
  • "Kan grubu A olanlar Covid-19'u yüzde 45 daha şiddetli geçiriyor" iddiasına ilişkin açıklama24 Haziran 2020 Çarşamba 12:24
  • Covid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 480 bini geçti24 Haziran 2020 Çarşamba 12:20
  • Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 29 Bin 720'ye Yükseldi24 Haziran 2020 Çarşamba 12:04
  • BM Genel Sekreteri Guterres: “Kovid-19’la Mücadelede Uluslararası Koordinasyon Eksikliği Var”24 Haziran 2020 Çarşamba 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti