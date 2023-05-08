Ünlü CEO, yapay zekâ teknolojisini övdü… “İnsanlardan daha iyi”

Yapay zekâ teknolojisini şirketinde kullanan Octopus Energy'nin CEO'su, yapay zekânın 250 kişinin işini yaptığını ve insanlardan daha yüksek müşteri memnuniyeti oranlarına sahip olduğunu açıkladı.

Son zamanlarda bilim dünyasının en tartışmalı konularından biri yapay zekâ teknolojisi. Özellikle ChatGPT gibi sohbet botlarının gelişmesiyle beraber iş dünyasında çeşitli tartışmalar ortaya çıktı. Elon Musk gibi ünlü iş insanlarının endişeli uyarılarına karşın teknolojiyi övenler ve çalışmalarından memnun olanlar da oldukça fazla.

İngiltere’nin en büyük üçüncü enerji tedarikçisi olan Octopus Energy de müşterilerden gelen e-postaların üçte birinden fazlasını yanıtlamak için teknolojiyi kullanıyor.

CEO Greg Jackson, “Yapay zekâ tarafından yazılan e-postalar, yüzde 80 müşteri memnuniyeti sağladı. Bu, yetenekli ve eğitimli kişilerin elde ettiği yüzde 65’lik başarı oranından çok daha iyi” dedi.

Jackson, şirket hızla büyürken yapay zekânın başarısının Octopus’ta işten çıkarmalara neden olmayacağını da söyledi.

Ancak, edindikleri deneyimin, teknolojinin ürkütücü hızını ve iş dünyasını değiştirme potansiyelini gösterdiği konusunda uyardı. Teknolojinin kötü niyetli aktörler tarafından kullanılabileceğini ve nihayetinde insanlığı tehdit edebilecek bir süper zekâ haline gelebileceğini savunarak hükümetleri varoluşsal riski önlemek için hızlı hareket etmeye çağırdı:

“Yapay zekânın kötü olduğu ve insanları yok etmeye niyetli olduğu söylenemez. Sadece işe yürürken kazara ezdiğimiz karıncalar gibi tesadüfi kayıplar olma riskimiz var.”