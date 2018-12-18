Ünlü çikolata markası helal üretime geçti, tüketiciler boykot çağrısı yaptı

İkonik İsviçre çikolatası Toblerone'un 'İslami usullerine göre' üretildiği ve helal sertifikası aldığı belirtildi. Bazı tükeciler markayı boykot etmeye çağırdı.

ABD'li yemek şirketi Mondelez tarafından üretilen dünyaca ünlü üçgen şekilli çikolatanın, Nisan 2018'den bu yana 'İslami usullerine göre' üretildiği açıklandı.

Söz konusu değişikliği ilk defa duyuran İsviçreli Blick gazetesi, Mondelez grubunun Müslüman olmayan tüketicilerin tepkisini çekmemek için bu bilgiyi paylaşmama kararı aldığını aktardı.

Toblerone'un içeriğine dokunulmadığının altını çizen şirketin bir sözcü, "Sadece alkol ve domuz eti gibi ürünleri kullanmaktan kaçındıklarını" ifade etti.

Çikolatanın orijinal tarifinde şeker, süt tozu, kakao yağı, kakao, bal, süt yağı, badem, soya, yumurta beyazı ve vanilya bulunuyor.

BOYKOT ÇAĞRISI

Müslümanlar bu karardan dolayı memnun olurken, bazılarında ise, "Acaba daha önceki çikolatalarda alkol ve domuz eti mi vardı" sorusu oluştu.

Ancak özellikle Avrupalı tüketiciler, kimliklerinin gözardı edildiğini savunarak, ünlü markayı boykot etme çağrısında bulundu.

​Rayé de mes achats, si tous les français le font ils n aurons pas d autre choix que de changer. L union du peuple fait sa force. #Boycott #Toblerone https://t.co/yK50aYlIzv

​Bağımsız araştırma şirketi Grand View Research'ın Şubat 2018'de yayımladığı bir rapora göre, dünyadaki helal pazarının değeri 430 milyar dolar ve bu rakamın 2025 yılında yaklaşık 740 milyar doları bulacağı öngörülüyor.