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Ünlü dengbêj Seyîdxanê Boyaxçî hayatını kaybetti

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Ünlü Kürt dengbêj Seyîdxanê Boyaxçî hayatını kaybetti.
Ünlü dengbêj Seyîdxanê Boyaxçî hayatını kaybetti

Ünlü Kürt dengbêj Seyîdxanê Boyaxçî hayatını kaybetti.

Uzun süredir hastalıklarla mücadele eden 99 yaşındaki Seyîdxanê Boyaxçî, yaklaşık bir buçuk yıldır yatağa bağlı yaşıyordu. 

Geçtiğimiz yıl K24’e konuşan Boyaxçî, 76 yıl boyunca kilamlar söylediğini ancak sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle ara verdiğini dile getirmişti. Ünlü dengbêj, “Artık bir insanın elini tutamıyorum, su içemiyorum, yemek yiyemiyorum. Yani halim ölümden beter. Ölüm yine iyi. Bir gün Rabbim canımızı alacak elbette. Ben dünyada şu an perişan bir haldeyim" ifadelerini kullanmıştı.

Seyîdxanê Boyaxçî bugün Bağlar ilçesindeki Yenişehir Mezarlığında toprağa verilecek.

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