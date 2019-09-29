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Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten İstanbul'lulara türkçe mesaj

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Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten İstanbul'lulara türkçe mesaj
Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten İstanbul'lulara türkçe mesaj

İstanbul'daki 5,8 deprem sonrasında olası büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, Türkçe yeni bir tweet atarak İstanbullulara seslendi.

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets önceki gün Türkçe tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulunarak, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiğini vurguladı.

YENİ BİR TÜRKÇE TWEET DAHA

Hoogerbeets bugün ise yeni bir tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Deprem uzmanı attığı tweette, "İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ GÜN DE TÜRKÇE TWEET ATMIŞTI

Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tutarken, Hoogerbeets önceki gün sorulara kayıtsız kalamadı ve Türkçe bir tweet atarak şu ifadeleri kullandı;

"Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz."

640xauto-031.jpgFRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank Hoogerbeets, Hollanda'nın Haarlem kentinde doğdu. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başladı. Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekledi. Babasının da yardımı ile geliştirdiği bir yazılım sayesinde evrendeki hareketlenmeleri görüp bir tahmin yapabiliyor. Ona göre depremleri tetikleyen şey; gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleri. Çünkü deprem ve Ay arasındaki ilişki yıllardır bir tartışma konusu.

Bazı bilim insanları, yeryüzünden yayılan ışımaların, Ay'ın dolunay veya yeni ay dönemlerinde artığını belirledi. Kimisi bu ilişkiyi reddederken kimisi destekliyor. Hoogerbeets'in son tahminleri de bu ilişkiyi doğrular nitelikte.

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