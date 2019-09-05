Ünlü DJ onbinlerce kişinin katıldığı festivalde sahnede cinsel ilişkiye girdi

Amerika'da gerçekleşen Burning Man Festivali'nde daha önce hiç yaşanmamış bir rezalet yaşandı. Ünlü Dj Flume binlerce kişi önünde hayranlarından biriyle cinsel ilişkiye girdi. Ünlü Dj o anları sosyal medya hesabındna yayınlamayı da ihmal etmedi. Flame'nin kız arkadaşı ise skandal görüntüleri Instagram'daki 90 bin takipçisiyle paylaşıp altına, "Üzgünüm anne" notunu düştü.

HAYRANIYLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyaca ünlü Burning Man Festivali inanılmaz bir olaya şahitlik etti. Dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimler festivale damgasını vurdu. Bu isimlerden bir taneside ünlü Dj Flume'ydi. Flume, akıllara durgunluk veren bir davranış sergiledi ve bünlerce kişinin önünde hiç tanımadığı bir hayranıyla cinsel ilişkiye girdi.

1 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Konseri izlemeye gelen kişiler tarafından bu anlar videoya çekildi ve sosyal medyada da hızla yayıldı. Ünlü DJ'in kız arkadaşı Amerikalı oyuncu Paige Elkington de skandal görüntüleri Instagram'daki 90 bin takipçisiyle paylaştı. Paige, paylaşımına "Üzgünüm anne" notunu düştü. Festival organizatörlerinin konuya nasıl bir yaptırım getireceği ise merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Ünlü Dj'in kız arkadaşının ilişkisini bitirip bitirmeyeceği ise merak ediliyor.