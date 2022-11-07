  • BIST 4.331,66
  • Altın 992.783
  • Dolar 18.4256
  • Euro 18.4412
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Ünlü doktor ölüme saatler kala vücutta görülen değişimleri sıraladı

» »
Bir uzman, ölmek üzere olan birinin vücudunda yaşayabileceği bedensel ve mental değişimleri açıkladı.
Ünlü doktor ölüme saatler kala vücutta görülen değişimleri sıraladı

ABD merkezli medya kuruluşu WebMD’den Dr. Carol DerSarkissian’ın sıraladığı “ölüm işaretleri”, hayatını kaybetmek üzere olan kişileri son zamanlarında rahat ettirmek için faydalı olabilir.

Mirror’ın haberine göre, uzman tarafından sıralanan belirtiler arasında, daha fazla uyumak, ten renginin değişmesi, dizlerin, ayakların ve ellerin alacalı mavimsi-mor renge dönüşmesi ve daha az yiyip içmek yer aldı.

DerSarkissian, ölmeden bir ila iki hafta önce, kişinin kendini sürekli yorgun ve bitkin hissedebileceğini ve uyku düzeninde bir değişiklik yaşayabileceğini söyledi. Uzman, ayrıca iştahsız olacağını ve susuzluk yaşayabileceğini de belirtti.

MENTAL DEĞİŞİMLER DE MEVCUT

Diğer değişiklikler arasında ise, daha yüksek düzeyde bir ağrı, kan basıncında, solunumda ve kalp atış hızında değişiklikler yer alıyor.

Ölüme yakın olan kişilerde zihinsel değişiklikler, kafa karışıklığı, sersemlemek ve halüsinasyonlar da görülen diğer belirtiler arasında.

Uzmanlar, semptomları ne olursa olsun sevilen birinin yanında olmanın önemli olduğunu söylüyor.

“TEPKİ VERMESE DE YANINDA OLUN”

İngiltere merkezli yaşam sonu bakım kuruluşu Marie Curie, kişinin kendisiyle konuştuğunda veya onlara dokunduğunda yanıt vermeyebileceğini, ancak yine de sizi hissedebileceğini veya duyabileceğini ve varlığınızla rahatlayabileceğini söyledi.

Kuruluş, “Bazı insanlar beklenenden daha çabuk kötüleşir. Bu yüzden aile üyenize veya arkadaşınıza söylemek istediğiniz bir şey varsa, bunu söylemeniz önemlidir.”

“Diğer aile veya arkadaşlarınızdan sevdiklerinizi ziyaret etmelerini veya vedalaşmalarını isteyebilirsiniz. Veya ziyaret etmesi için dini veya manevi bir lider ayarlamak isteyebilirsiniz. Bunu herkes yapmak istemez ve bu da sorun değil. Bazı kişiler, büyük bir insan grubunu bunaltıcı bulabilirken bazıları da etrafta insanların olmasını rahatlatıcı görebilir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • C﻿OP27 İklim Zirvesi başladı: Son 8 yıl en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçebilir06 Kasım 2022 Pazar 21:39
  • Soğuk savaş döneminden kalma nükleer sığınak 29 milyon TL’den satışta06 Kasım 2022 Pazar 21:10
  • Erken yaşlanmaya neden olan faktörler neler uzun süre oturmak etken!06 Kasım 2022 Pazar 20:40
  • Haftalık burç yorumları (7 - 13 Kasım 2022)06 Kasım 2022 Pazar 17:30
  • Gökkuşağı sayısının giderek artacağı ortaya çıktı06 Kasım 2022 Pazar 12:31
  • Ağaçtan üretilen batarya, elektrikli otomobil teknolojisinde "devrim yarattı"06 Kasım 2022 Pazar 11:13
  • Mutlu evlilik, kalp sağlığına iyi geliyor06 Kasım 2022 Pazar 10:27
  • Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022)06 Kasım 2022 Pazar 09:52
  • Kıyamet Günü Saati alarm veriyor: ‘360 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanır’05 Kasım 2022 Cumartesi 15:23
  • Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022)05 Kasım 2022 Cumartesi 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti