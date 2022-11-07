Ünlü doktor ölüme saatler kala vücutta görülen değişimleri sıraladı

Bir uzman, ölmek üzere olan birinin vücudunda yaşayabileceği bedensel ve mental değişimleri açıkladı.

ABD merkezli medya kuruluşu WebMD’den Dr. Carol DerSarkissian’ın sıraladığı “ölüm işaretleri”, hayatını kaybetmek üzere olan kişileri son zamanlarında rahat ettirmek için faydalı olabilir.

Mirror’ın haberine göre, uzman tarafından sıralanan belirtiler arasında, daha fazla uyumak, ten renginin değişmesi, dizlerin, ayakların ve ellerin alacalı mavimsi-mor renge dönüşmesi ve daha az yiyip içmek yer aldı.

DerSarkissian, ölmeden bir ila iki hafta önce, kişinin kendini sürekli yorgun ve bitkin hissedebileceğini ve uyku düzeninde bir değişiklik yaşayabileceğini söyledi. Uzman, ayrıca iştahsız olacağını ve susuzluk yaşayabileceğini de belirtti.

MENTAL DEĞİŞİMLER DE MEVCUT

Diğer değişiklikler arasında ise, daha yüksek düzeyde bir ağrı, kan basıncında, solunumda ve kalp atış hızında değişiklikler yer alıyor.

Ölüme yakın olan kişilerde zihinsel değişiklikler, kafa karışıklığı, sersemlemek ve halüsinasyonlar da görülen diğer belirtiler arasında.

Uzmanlar, semptomları ne olursa olsun sevilen birinin yanında olmanın önemli olduğunu söylüyor.

“TEPKİ VERMESE DE YANINDA OLUN”

İngiltere merkezli yaşam sonu bakım kuruluşu Marie Curie, kişinin kendisiyle konuştuğunda veya onlara dokunduğunda yanıt vermeyebileceğini, ancak yine de sizi hissedebileceğini veya duyabileceğini ve varlığınızla rahatlayabileceğini söyledi.

Kuruluş, “Bazı insanlar beklenenden daha çabuk kötüleşir. Bu yüzden aile üyenize veya arkadaşınıza söylemek istediğiniz bir şey varsa, bunu söylemeniz önemlidir.”

“Diğer aile veya arkadaşlarınızdan sevdiklerinizi ziyaret etmelerini veya vedalaşmalarını isteyebilirsiniz. Veya ziyaret etmesi için dini veya manevi bir lider ayarlamak isteyebilirsiniz. Bunu herkes yapmak istemez ve bu da sorun değil. Bazı kişiler, büyük bir insan grubunu bunaltıcı bulabilirken bazıları da etrafta insanların olmasını rahatlatıcı görebilir” dedi.