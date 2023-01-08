  • BIST 5.341,96
  • Altın 1122.779
  • Dolar 18.7044
  • Euro 19.8178
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Ünlü doktordan tartışma yaratan sözler: Kilo vermede egzersiz abartılıyor

» »
İngiliz profesör doktor Tim Spector yaptığı açıklama ile gündem oldu.
Ünlü doktordan tartışma yaratan sözler: Kilo vermede egzersiz abartılıyor

İngiltere’nin popüler doktorlarından Tim Spector dikkat çekici açıklamalarda bulunarak gündem oldu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday’in haberinde Spector’un kilo vermek isteyenler için tavsiyeleri yer aldı. Profesör doktor Spector kilo vermek isteyenlerin egzersiz yapmaktan ziyade beslenmeleri gerektiğini söyledi.

Spector, “Egzersiz yapmak çok abartılıyor. Egzersiz yapmanın abartıldığını düşünüyorum, spor yapmak kilo vermede çok az etkili” dedi.

Obezite sorunlarıyla ilgili olarak egzersiz yapmanın pek bir etkisi olmadığını söylerken, “Kilo vermek isteyen insanlar egzersiz yerine beslenmesine önem vermeli. Yapılan uzun vadeli bütün araştırmalar egzersizin kilo vermede etkisi olmadığını gösteriyor. Yapmanız gereken beslenmenizi değiştirmek” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar uyardı: Kalp hastalarında ritim bozukluğuna yol açabiliyor06 Ocak 2023 Cuma 12:22
  • Avrupa’da Çin’e karşı Covid önlemleri artıyor05 Ocak 2023 Perşembe 19:54
  • Dünyada 'XBB.1.5' tedirginliği: Daha hızlı bulaşıyor05 Ocak 2023 Perşembe 18:37
  • DSÖ uyardı: Corona tehlikesi devam ediyor05 Ocak 2023 Perşembe 12:27
  • Bel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi05 Ocak 2023 Perşembe 11:59
  • Acil görüşme sonrasında Covid-19 uyarılarını ülkelere gönderdiler: Bunları yapın05 Ocak 2023 Perşembe 11:44
  • Düzenli su tüketmek yaşlanma etkilerini azaltıyor04 Ocak 2023 Çarşamba 23:50
  • 7 haftada göbeği eritmenin yolları04 Ocak 2023 Çarşamba 21:53
  • Göz kuruluğu rahatsızlığı için damlalara alternatif “tıpa” deneniyor04 Ocak 2023 Çarşamba 16:52
  • Çocuklarda ishal salgınına dikkat!04 Ocak 2023 Çarşamba 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti