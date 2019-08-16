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Ünlü dövüşçü McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

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Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Conor McGregor, memleketi İrlanda'da bir barda ikram ettiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı.
Ünlü dövüşçü McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

Olay Dublin’de bir barda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ünlü dövüşçünün barda oturan yaşlı adamın bardağına kendi içkisinden koyduğu görüldü. Yaşlı adam, McGregor’un koyduğu içkiyi içmeyince, McGregor yaşlı adamı sol eliyle yumrukladı. Barda bulunan kalabalık, McGregor’u bardan uzaklaştırırken, yaşlı adamın yerinden kalkamadığı görüldü. Yerel medya, olayın Nisan ayında yaşandığını; görüntülerin ise kendilerine yeni ulaştığını yazdı.

 

DAHA ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEYEN HAYRANININ TELEFONUNU KIRMIŞTI

McGregor, bir otelden çıkışı sırasında kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranın telefonunu elinden alarak yere atmıştı. Telefonu yerden alan ancak sahibine vermeyen McGregor ardından otel önünden ayrılmıştı. Görüntülerde McGregor’un, otel çıkışı etrafını çeviren hayranlarından biri olan Ahmed Abdirak'ın elini sıkar gibi yaparak, elinden telefonu aldığı; telefonu yere atarak ezdiği görülmüştü.

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