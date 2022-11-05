Ünlü firmaların kıyafetleri kıyıya vurdu… Bu görüntülere tepki yağıyor

Dünyaca ünlü hazır giyim markaları H&M ve Zara, son dönemde doğaya katkı için, kullanılmış giysileri geri dönüştürme sözü vermişti. ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, firmaların bu sözü ne kadar gerçekleştirebildiğini mercek altına aldı.

Bloomberg’de yayınlanan habere göre, özellikle Afrika kıyıları moda endüstrisinin her yıl gönderdiği milyonlarca kullanılmış giysi nedeniyle alarm veriyor. Sektörün en büyük firmalarından H&M tek başına yılda üç milyar giysi üretirken bunların yalnızca yüzde 10’u geri dönüştürülüyor.

Geride kalanlar ise Afrika sahillerinde kıyafet dağları oluştururken, doğa için de büyük bir tehdidi gözler önüne seriyor.

AFRİKA ÜLKELERİ ALARM VERİYOR

Bloomberg, giysi atıklarının en yoğun olduğu Gana’nın başkenti Accra’dan çekilen görüntüleri de paylaştı.

Haberde, çevresel olarak yüzde 50’den daha az sürdürülebilir olan Zara’nın yılda toplam 100 milyar giysi ürettiği ve bunların sadece yüzde 1’ini geri dönüştürdüğü bilgisi de yer aldı.

Konuyla ilgili İngiliz Daily Mail gazetesi iki firma ile de iletişime geçtiklerini ancak henüz bir yanıt alamadıklarını açıkladı.

15 MİLYONDAN FAZLA GİYSİ BURADA TOPLANIYOR

Düzinelerce Afrika ülkesi, hala giysi atıklarının ithalatını yaparken, bunların yeniden üretilmesi için yeterli imkanlar sağlanamadığı için dev giysi dağları bölgede halkın en çok karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor.

ABD merkezli ABC News haber sitesine göre, 15 milyondan fazla kullanılmış giysi İngiltere, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’dan Gana’nın başkentine ulaşıyor. En az yüzde 40’ı kalitesiz olduğu için bu ürünler yeniden kullanılamıyor ve kıyafet yığınlarının oluşmasına neden oluyor.

2030’DA İNANILMAZ ARTIŞ BEKLENİYOR

Her yıl dünya çapında 100 milyardan fazla giysi üretiliyor ve bunların yüzde 85’i ya çöp sahasına atılıyor ya da yakılıyor.

Ortalama bir ABD vatandaşı, her yıl 70 kilo giysi ve diğer tekstil ürünlerini çöpe atıyor. Uzmanlara göre ise bu oran 2030 yılında yüzde 63 oranında artış gösterecek. Bu da Gana başta olmak üzere Afrika ülkeleri için yeni bir krizin habercisi gibi görünüyor…