  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5300
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Ünlü fotoğraftaki 'gazeteci çocuk' yaşamını yitirdi

» »
Küçükayasofya'daki Şehit Mehmet Paşa Sokağı'nda 1958 yılında, 9 yaşındayken elindeki gazeteleri gösterip "Yazıyor, yazıyor" diye bağırırken çekilen fotoğrafıyla ünlenen Hayreddin Baş, 72 yaşında yaşamını yitirdi.
Ünlü fotoğraftaki 'gazeteci çocuk' yaşamını yitirdi

Küçükayasofya'daki Şehit Mehmet Paşa Sokağı'nda 1958 yılında, 9 yaşındayken elindeki gazeteleri gösterip "Yazıyor, yazıyor" diye bağırırken çekilen fotoğrafıyla ünlenen Hayreddin Baş, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Hayreddin Baş, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu geçirdiği Küçükayasofya'da 9 yaşındayken okul öncesi ve sonrası eline gazeteleri alıp "Yazıyor, yazıyor" diye bağırarak gazete satıyordu. 1958 yılında Hürriyet muhabiri Hilmi Şahenk, meşhur gazete satan çocuk fotoğrafını çekti. Fotoğraftaki çocuk Hayreddin Baş'tı. Baş, yıllar sonra Bahçelievler Kocasinan'a taşınarak yaşamını marangozlukla sürdürmeye başladı, evlendi ve bir çocuk sahibi oldu.

Nisan ayında tedavi görmüştü

Şeker hastası olan Baş, nisan ayında Çerkezköy'de yaşayan eşi ve oğlunun yanına gitti ve bir süre hastanede tedavi gördü, iyileştikten sonra ise Kocasinan'daki evine geri döndü.

6 Temmuz'da yaşamını yitiren Baş'ı tek başına yaşadığı evde yeğeni Murat Baş buldu. Ölümünün ardında ise o meşhur gazeteci çocuk fotoğrafı ile Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi birçok yere mobilya ürettiği marangoz atölyesi kaldı.

'Ben beni burnumdan tanırım'

Muhtar Necmettin Ünalmış ise, "Son çıkan gazete, o da 'yazıyor' diye başlardı. Hayrettin Amca okuldan sonra baya gazete satmış. Eski İstanbul orası, o insanlarda hep Hayrettin amcadan gazete alırmış. Akrabaları inanmadı 'bu o değil' diye ama dedi ki 'ben beni burnumdan tanırım', o burun hala mevcuttu. 30 yıldan fazladır dostluğumuz vardı. Çok iyi bir sanatkardı. Galatasaray Lisesi'nin iç dekorlarını yapmış, oranın müdür yardımcısıyla da ilkokulu beraber okumuşlar. Yıllar sonra da orada karşılaşmışlar ve ondan sonra da lisenin bütün işlerini Hayrettin Amca'ya verirdi. Hayrettin Amcamız ağaçtan anlardı, insandan anlardı, sözden anlardı, bir de metreyle ölçü almazdı, gözle ve gönülle ölçü alırdı" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buğdaydan Tavuk Yapmak Mümkün!15 Temmuz 2021 Perşembe 23:00
  • Çikolatada Şeker Oranı Azalacak15 Temmuz 2021 Perşembe 20:30
  • 2020'de 23 Milyon Çocuk Rutin Aşılarını Yaptıramadı15 Temmuz 2021 Perşembe 20:00
  • Araştırma: Alkol Geçen Yıl 740 bin Kanser Vakasına Neden Oldu14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:00
  • Dişi, Erkek ve Biseksüel: Üç Farklı Cinsiyete Sahip Tatlı Su Yosunu Türü Keşfedildi14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:45
  • Günde Üç Porsiyon Kepekli Tahıl Tüketmek Kalp Hastalıklarına Karşı Koruyor, Bel Ölçüsünü Küçültüyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:30
  • Mark Twain’in Villası 4.2 Milyon Dolara Satışta13 Temmuz 2021 Salı 22:45
  • İlk Görüşte Aşk Mı, Arkadaşlık İlişkisi Mi?13 Temmuz 2021 Salı 22:30
  • Çamaşır Yaparken Sık Yapılan Hatalar13 Temmuz 2021 Salı 22:07
  • Oxford Üniversitesi’nin Mülakat Soruları Yayımlandı13 Temmuz 2021 Salı 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti