Ünlü Futbolcu Özer Hurmacı'nı Eşi Mihriban Hurmacı Gördüğü Şiddeti İlk Kez Tüm Detaylarıyla Anlattı!

Ünlü futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, eşinin başka kadınlarla konuşmalarını ve fotoğraflarını gördüğünü ve bundan sonra şiddete uğradığını iddia etti. sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Hurmacı, kan revan içindeki fotoğraflarını paylaştıktan sonra soluğu karakolda aldı. Eşindne şikayetçi olan ve başına gelen korkunç olayı duyuran Mihriban Hurmacı'nın ortaya attığı bu iddialardan sonra Özer Hurmacı ifadesinin alınması için karakola gitti. Basın mensuplarına röportaj veren Mihriban Hurmacı olayın detaylarını ilk kez anlatarak; ''İlk şiddet iki sene önce başladı. Çocuklarım, Özer kanlı yüzümü tekmelerken gördüler. Babalarının bacaklarına sarıldılar, hiçbir şekilde çocukları dinlemedi. Daha önce de aldatılma nedeniyle tartışma yaşamıştık ve boşanma aşamasına gelmiştik" şeklinde ifadeler kullandı.

HURMACI: KANLI YÜZÜMÜ TEKMELERKEN ÇOCUKLAR GÖRDÜ

Ünlü futbolcu eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Mihriban Hurmacı konuya dair açıklamalarına devam ederek; ''Bu kadar şiddet boyutuna hiç gelmedi. İlk şiddet iki sene önce başladı ve bu hale geldik. Olay esnasında çocuklar yanımda olduğu için çok büyük travma yaşadım, çok büyük bir acı yaşadık. Kendimi savunamadım. Kanlı yüzümü tekmelerken çocuklar gördü. Çocuklar babalarının bacaklarına sarıldılar, Özer hiçbir şekilde çocukları dinlemedi. Telefonumu almaya çalıştı ve yere attı...Evden çıkmaya çalıştım ve kapıları arkamdan gelmesin diye kilitledim. O şekilde arabaya binip, karakola gitmeyi başardım. Ben kanları yüzüme ve yere damladıktan sonra gördüm. Polis merkezinde bana çok yardımcı oldular, yüzümdeki kanları sildiler. Yüzümü kapatmaya çalıştım ama yüzümü yumrukladı. 'Çocuklarıma bir şey yapar' diye korktum aslında ama zaten beni arayıp peşimden geldi. Bir arkadaşımız çocuklara baktı, o durum içimi rahatlattı."Ekonomik şiddet gördüğünü öne süren Mihriban Hurmacı, "İki senedir bana çok az miktarda para gönderiyor. Çok lüks bir sitede oturuyoruz, varlıklı bir eşim olmasına rağmen hiçbir şekilde para göndermiyor. Şu an hesabımda sadece 500 TL var. Bunu ona muhtaç kalmam için yapıyor" diyerek çarpıcı konulara değindi.

ŞİDDET UĞRAYAN KADINLARA SESLENDİ

Uğradığı şiddetin ilk defa olmadığını daha öncede şiddete maruz kaldığını açıklayan Mihriban Hurmacı çarpıcı ve sarsıcı açıklamalarında devam ederken daha öncede aldatıldığını söyledi. Hurmacı; ''Yalanlar söyledi, sözler verdi ve hediyeler gönderdi. Ağladı, ailemi de arayarak onları da ikna etti. Çok manipülatif bir insan. Bugün boşanma davasını açacağım. Boşanmak istiyorum kesinlikle bir daha beni ikna etmesine müsaade etmeyeceğim" dedi. Şiddete uğrayan kadınlar hakkında da düşüncelerini dile getiren Hurmacı; ''Bu durumu çok kadın yaşıyor, artık onları daha iyi anlıyorum ve buradan onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Onların yerine kendimi koyabiliyorum. Onlar da susmasın, buna göz yummasın. Hayatıma çocuklarımla birlikte huzurlu bir şekilde devam edeceğim'' dedi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Mihriban Hurmacı'nın futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın avukatı ise basına yansıyan ve büyük yankı uyandıran bu konuya ilişkin bir açıklama yaparak; ''Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir türlü sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır.Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın Özer Hurmacı'nın parmağını ısırması neticesinde parmağına üç dikiş atılmıştır. Taraflar birbirinden şikayetçi olmuştur. Paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur'' diyerek yazılı açıklamayı sonlandırdı.