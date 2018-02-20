Ünlü fütürist insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşacağı tarihi açıkladı

Ünlü fütürist Dr Ian Pearson İngiliz basınına verdiği bir demeçte insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşacağı tarihi açıkladı.

İnsanoğlunun tarih boyunca en büyük hayali olan ölümsüzlük önümüzde 32 yıl içinde yani 2050 yılına geldiğimizde gerçek olacak.

Bu iddianın sahibi ünlü fütürist Dr Ian Pearson. İngiliz basınına konuşan Pearson 1970'den sonra doğacak çoğu kişinin ölümü tatmayacağını öne sürdü.

Genetik mühendislik alanında ciddi ilerlemeler olduğunun altını çizen Pearson, 2050 yılına geldiğimizde gelişen yapay zeka, robotik bendenler ve genetik mühendisliğindeki ilerlemeler sayesinde insanoğlunun doğduğu bedene ihtiyacı kalmayacağı iddiasında.

İnsanoğlunun bilincinin makinelere yüklenebileceğini savunan Pearson, bilincin korunması sayesinde vücudun ölmesi durumunda bile kişinin başka bir bedende yaşayacağını öne sürdü.

Benzer bir iddia geçtiğimiz yıllarda Teknoloji devi Google’ın baş fütüristi Ray Kurzweil'dan da gelmişti.

‘’2029 yılında tıbbi teknolojiler, kalan ömrümüze her yıl bir yıl daha katacak evreye gelecek’’ diyen Kurzweil, beynimizin bir bulut sistemine bağlanacağını ve nano teknolojili tıbbi cihazların bağışıklık sistemimizin yerini alarak kanser, dolaşım sistemi hastalıkları gibi sağlık sorunlarının üstesinden geleceğini öngörüyor.

Tıpkı 2 milyon yıl önce insan beynindeki ‘frontal korteks’in evrim geçirerek zekileşmesi gibi bir değişim geçireceğimizi belirten Kurzweil, bu evre geldiğinde bilişsel faaliyetlerin, duyguların, iletişimin çok daha yoğun olacağını ifade etti.

‘’İnsanlar arasında daha karmaşık iletişim formları kurulacak, duyguları daha derinden etkileyecek müzik eserleri icra edilecek, mizah anlayışımız için daha komik şakalar yapılacak ve daha duygusal aşklar yaşanacak’’ diyerek giderek mükemmelleşecek bir insan zekasını tarif etti.

Kurzweil ölümsüzlük öngörüsünü 2 temel gerekçeye dayandırmıştı. Bunlardan birincisi, gelecekte teknolojinin daha güçlü, daha küçük boyutlu ve daha ucuz olacağı gerçeği.

Kurzweil buna örnek olarak, şu anki Android işletim sistemli cep telefonunun 1960’larda MIT’de kullanılan 11 milyon dolar değerindeki o dönemin süper bilgisayarlarıyla benzer işlevleri yerine getirebilmesini gösterdi.

Fütürist ikinci gerekçesini ise, ABD’nin Connecticut eyaletindeki bir tıbbi araştırmalar merkezinin çalışmalarına dayandırıyor. Buna göre, diabetle mücadele araştırmaları merkezi Joslin Diabetes Center, hayvanların daha çok yemek verilmesine rağmen şişmanlamamasını sağlamayı başardı.

Kandaki şekeri algılayarak şişmanlamaya neden olan reseptör genin pasif hale getirilmesiyle, hayvanların yaşam sürelerinin uzadığı görüldü. Kurzweil, buna benzer araştırmalar sonucunda üretilecek teknolojiyle insanların sonsuza kadar yaşayacaklarını düşünüyor.