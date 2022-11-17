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Ünlü gazete yazdı: İşte Covid-19’un olağandışı 5 belirtisi

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili çarpıcı bir haber New York Times gazetesinde yayınlandı. Gazete, Covid-19'un "çok bilinmeyen ve olağandışı" belirtilerini aktardı.
Ünlü gazete yazdı: İşte Covid-19’un olağandışı 5 belirtisi

Corona virüsü salgınının baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat-koku kaybı, halsizlik ve yüksek ateş gibi bilinen belirtilerinin yanı sıra bilinmeyen ve tıp dünyası tarafından olağandışı olarak tanımlanan belirtilerini ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times derledi.

Gazete, “5 Olağandışı Covid-19 Belirtisi” başlıklı makalede kamuoyu tarafından çok da gündeme getirilmeyen belirtileri sıraladı.

Gazeteye konuşan uzmanlar Covid-19’un bu olağandışı belirtilerinin genelde geçici olduğunu hatırlatarak bu semptomları gösteren kişilerin endişelenmemesi ve tıbbi destek almaları gerektiğini söyledi.

İŞTE COVID-19’UN OLAĞANDIŞI 5 BELİRTİSİ

DİLDE TÜYLENME

Bazı Covid-19 hastalarının dillerinde pütürler çıktığını belirten uzmanlar, “Sağlıklı dil hücreleri hızla kendilerini yeniliyor fakat eğer yaşlı hücreler birikirse diğerinin üzerine öbekleşerek koyu renkli, kalın ve tüylü bir oluşum ortaya çıkıyor. Buna tüylü dil deniyor” dedi. Bulaşıcı hastalıklarda, sigara içenlerde, temizliğine önem vermeyen kişilerde de görülebilen bu durum için gazeteye konulan Dr. Chin-Hong, “Bu insanlara korkutucu gelebilir. Fakat endişe etmemeleri gerekiyor. Bazı insanların ağızlarında yanma hissi de oluyor” dedi.

Bilim insanları, belirtilerin bir süre sonra doğru tedavi ile geçtiğini söyledi.

Uzmanlar bu belirtileri gösteren kişilerin ağız sağlığına dikkat etmesi gerektiğini ve düzenli temizlik yapmaları gerektiğini de söyledi. Bu durumun tedavi ile birlikte 10-14 gün içerisinde çözülebileceği de belirtildi.

BATMA HİSSİ

Covid-19 geçiren bazı hastalarda derilerine iğne batıyormuş gibi bir his oluştuğunu belirten uzmanlar bunun sebebinin bağışıklık hücrelerindeki iltihaplanma olduğunu söyledi. Bu tür ağrıların el ve ayaklarda yaygın olarak görüldüğü de belirtildi.

Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonucunda Covid-19 geçiren kişilerde ağrı ve batma hissinin Covid-19 geçirmeyenlere göre 3 kat daha fazla olduğu hatırlatıldı. Gazeteye konuşan bilim insanları bu hissiyatın genelde birkaç gün içerisinde geçtiğini de dile getirdi.

KIZARIKLIK VE CİLTTE DÖKÜNTÜ

Bilim insanları Covid-19 geçiren kişilerin ciltlerinde döküntü ve kızarıklık da görüldüğünü belirtirken, bazı hastalarda bu durumun Covid-19 geçtikten sonra bile devam ettiğini söyledi.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Cleveland Clinic’te görevli dermatolog Dr. Shilpi Khetarpal, saç dökülmesinin farklı sebepleri olduğunu söylerken, “Saçların Covid-19’dan mı yoksa stresten mi döküldüğü net bir durum değil. Eğer Covid-19 geçirirken saçlarınız dökülüyorsa panik yapmayın. Dökülen saçlar zaman içinde geri geliyor” dedi.

COVID PARMAĞI

Bilim insanları bazı Covid-19 hastalarının ayak parmaklarının şiştiğini ve morardığını açıkladı. Covid-19’un mikrovasküler pıhtılaşmalara sebep verdiğini ve kan dolaşımını etkileyerek bu rahatsızlığa sebep olduğunu söyledi. Fakat uzmanlar, bu belirtiyi gösteren kişilerin sağlıklarına birkaç gün içerisinde kavuştuğunu da dile getirdi.

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