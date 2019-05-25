Ünlü Gazeteci Güneri Civaoğlu DAÜ’de Atatürk’ü anlattı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen ünlü gazeteci, avukat ve akademisyen Güneri Civaoğlu’nu ağırladı. 17 Mayıs 2019 Cuma günü, saat 17:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda söyleşi gerçekleştiren Civaoğlu, 19 Mayıs tarihinin Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı olması dolayısıyla söyleşiyi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıları üzerine yapmak istediğini belirtti. Civaoğlu, söyleşisine Atatürk’ün anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Çok Sayıda Belge Paylaştı

Saygı duruşunun ardından söyleşiye başlayan Civaoğlu, Atatürk’le ilgili derlediği çok sayıda doküman üzerinden Atatürk’ün bireysel diyaloglarını içeren bilgiler verdi. Atatürk’ün okumuş olduğu kitaplardan ve yaşanmış olan olaylardan bahseden Civaoğlu, oldukça ilginç anekdotlar paylaştı. TRT’nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında olan Civaoğlu, kariyeri boyunca Show TV Genel Müdürlüğü, Tercüman Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Güneş Gazetesi Ortaklığı ve Genel Yayın Yönetmenliği, Sabah Gazetesi Köşe Yazarlığı, Milliyet Gazetesi Başyazarlığı gibi görevlerin yanı sıra, Kanal D, Fox TV ve CNN Türk gibi kanallarda pek çok program gerçekleştirmiştir.