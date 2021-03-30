  • BIST 1.396
  • Altın 451,988
  • Dolar 8,3428
  • Euro 9,7776
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Ünlü gezegenbilimci: Uzaylılar yer altında yaşadığı için insanlarla iletişim kuramıyor olabilir

» »
Ünlü gezegenbilimci: Uzaylılar yer altında yaşadığı için insanlarla iletişim kuramıyor olabilir
Ünlü gezegenbilimci: Uzaylılar yer altında yaşadığı için insanlarla iletişim kuramıyor olabilir

ABD'deki Southwest Araştırma Enstitüsü'nden gezegenbilimci Alan Stern, dünya dışı yaşam arayışında en çok umut vaat eden bölgelerin, yeraltındaki okyanuslar olduğunu öne sürdü. Bilim insanına göre buralarda bulunabilecek uzaylılar, fiziksel ortamın zorlukları yüzünden insanlarla iletişim kuramamış olabilir.

Gezegenbilimci, yeraltı okyanuslarına sahip gök cisimlerinin, uzayın geri kalan kısmında da yaygın olabileceğini düşünüyor. Bu da yaşanabilir koşulların düşünüldüğünden daha fazla gezegende var olduğu anlamına geliyor.

Güneş Sistemi'nde yeraltı okyanuslarıyla öne çıkan birkaç gök cismi bulunuyor: Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uyduları Titan'la Enceladus. Bilim insanları bu tür cisimlerin diğer yıldız sistemlerinde de yaygın olduğuna inanıyor.

Yüzey okyanuslarının bulunduğu Dünya gibi gezegenlerin, yaşanabilir olması için etrafında döndükleri yıldızların yakınında bulunması gerekiyor. Ancak yaşamın, yıldızlarından çok daha uzaktaki donmuş cisimlerin derinliklerinde var olması mümkün. Bu da galakside tespit edilebilecek yaşanabilir cisim sayısını büyük ölçüde artırıyor.

Konuyla ilgili makalesini 15 ve 19 Mart arasında sanal ortamda düzenlenen 52. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda (Lunar and Planetary Science Conference) sunan Stern, şu ifadeleri kullandı:

Bu okyanuslar ana yıldızlarından çok uzakta var olabiliyor. Bu nedenle ‘yaşanabilir' kavramını büyük ölçüde genişletiyor.

Dış yüzeylerinde okyanus barındıran gezegenler; göktaşlarıyla kuyruklu yıldız çarpmaları, radyasyon yayan yıldız parlamaları veya yakınlarda meydana gelen süpernova patlamaları gibi yaşamı tehdit eden birçok olaya maruz kalıyor.

Zira uzmanlara göre Dünya, yaşamın direnebilmesi açısından “şanslı” bir gezegen. 4,5 milyar yıllık yaşamında süpernova dışında neredeyse tüm varoluşsal tehditlerden kurtuldu. Örneğin henüz oluşum aşamasında bir diğer gezegenle çarpıştı ve yaşamın büyük kısmını dinozorlarla birlikte yok eden göktaşına direndi. 

İşte bu nedenle Stern, Dünya gibi gezegenlerin çok nadir olduğunu düşünüyor. Yeraltı okyanuslarına sahip gökcisimleri ise bu tür tehditlere karşı daha dayanıklı. Çünkü bunlar okyanuslarını kaplayan ve kalınlıkları onlarca kilometreyi bulan bir buz veya kaya örtüsüyle korunuyor.

Bu gezegenler çevresel istikrar açısından daha uygundur. Kendi atmosferlerinden, yıldızlarından, yıldız sistemlerinden veya galaksisinden gelecek tehditlere maruz kalma olasılıkları Dünya gibi gezegenlerden azdır.

Bilim insanı ayrıca bu tür gezegenlerde kurulabilecek uygarlıkların, ünlü Fermi Paradoksu'nun da cevabı olduğunu öne sürüyor. 1960'ların başında Nobel Ödüllü Enrico Fermi'nin ortaya attığı bu paradoks, evrende yaşamın yaygın olduğu fikrini, "Öyleyse neden hala dışarıda yaşam bulamadık?" diye sorguluyor.

Öte yandan Stern'e göre bu tür gezegenlerdeki olası zeki canlılar, yaşam arayışında kullanılan tüm tekniklerden "gizlenebilir". Zira bu tür yaratıklar, yanlarında su taşımaları gerekeceği için şimdiye dek uzay uçuşuna girişememiş olabilir. Ayrıca söz konusu gezegenlere ulaşacak herhangi bir teknolojik sinyalin yüzeydeki koruma kalkanını aşması da mümkün olmayabilir.

"Yaşam için istikrarlı ortamlar yaratan aynı koruyucu tabaka, yaşam formlarının kolayca tespit edilmesini de engeller" diyen Stern, sözlerine şöyle devam ediyor:

Gezegenbilimciler artık şaşırmayı alışkanlık haline getirdi. Çünkü kendilerini sürekli Güneş Sistemi'nde görülmeyen gezegen türlerini gözlemlerken buluyorlar.

Oralarda birçok farklı canlı türü olabilir. Gözlerimizi açık tutmalı ve beklenmeyeni beklemeliyiz.

 

Independent Türkçe, Syfy, Science Daily

Derleyen: Çağla Üren

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fantezi için dev jelibon ayıyı erittiler, hastanelik oldular!29 Mart 2021 Pazartesi 23:14
  • Yemeksepeti kullanıcılarına uyarı: Bilgileri çalınanlar ne yapmalı?29 Mart 2021 Pazartesi 22:46
  • Galatasaray’da üyelerden tam sayfa İstanbul Sözleşmesi ilanı29 Mart 2021 Pazartesi 22:32
  • Gözsüz yaratıkların yaşadığı öne sürülen gök cisminin "okyanusunda akıntılar var"29 Mart 2021 Pazartesi 21:43
  • Ev dışında hazırlanan yemekleri sık tüketmek, hastalık ve ölüm riskini artırıyor29 Mart 2021 Pazartesi 20:10
  • Süveyş’te sıkışan gemi yüzdürüldü; kanal deniz trafiğine açıldı29 Mart 2021 Pazartesi 19:31
  • Pandemide sigarayı bırakanların sayısı azalıyor mu?29 Mart 2021 Pazartesi 19:29
  • Bitcoin ile Satılan Ferrari için 4 BTC isteniyor29 Mart 2021 Pazartesi 19:07
  • Gizemli bir gücün Dünya'ya en yakın yıldız kümesini parçaladığı ortaya çıktı29 Mart 2021 Pazartesi 18:44
  • Ender bir vaka! Kendisini 'öküz' zannetme hastalığı28 Mart 2021 Pazar 23:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti