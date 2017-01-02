Ünlü Hollywood levhası yeni yıl şakasının kurbanı oldu

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan ünlü 'Hollywood' levhasının, yeni yılın ilk gününde 'Hollyweed' olarak değiştirildiği görüldü.

Amerikan sinemasının yüksek bütçeli filmlerinin merkezi olan Hollywood'un sembolik levhası, 'kutsal ot' anlamına gelen 'Hollyweed' olarak değiştirildi.

Los Angeles polisi, küçük bir vaka olarak ele aldığı olayın 'şaka' amaçlı gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre güvenlik kamerası kayıtlarında siyah giyimli bir adamın dağa tırmandığı görülüyor.

Levhaya zarar verilmediği ve 'O' harflerinin 'E'ye dönüştürülmesi için branda kullanıldığı aktarıldı.

8 Kasım'da başkanlık seçimiyle beraber Los Angeles'ın bulunduğu Kaliforniya eyaletinde düzenlenen referandumla keyif için esrar kullanılması yasallaştırılmıştı.

Kaliforniya, esrarın tıbbi amaçlarla kullanımını 1996 yılında yasal hale getiren ilk eyaletlerden biriydi.

İlk defa 1976 yılında Kaliforniya'da esrar kullanımıyla ilgili yasaların rahatlatılmasının ardından sanat öğrencisi Daniel Finegood levhada aynı değişikliği yapmıştı.

Los Angeles Times gazetesine göre Finegood, bir sanat dersi için ödev amacıyla yaptığı bu değişikliğin ardından dersinden en yüksek notu aldı.