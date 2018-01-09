Ünlü hukukçu Prof. Dr. Mezzettı DAÜ’yü ziyaret etti

Dünya’nın ilk hukuk fakültesini bünyesinde barındıran Bologna Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasındaki iş birliği kapsamında...

Dünya’nın ilk hukuk fakültesini bünyesinde barındıran Bologna Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasındaki iş birliği kapsamında, Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Luca Mezzetti, DAÜ Hukuk Fakültesi’ne ziyarette bulundu. Ünlü hukukçu Prof. Dr. Mezzetti, söz konusu ziyarette “İtalya’da Hukuk Eğitimi ve DAÜ ile Bologna Üniversitesi Arasındaki İş Birliği Programları”nı konu alan bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşide, Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi uluslararası iş birliklerinden de sorumlu öğretim üyesi olan Prof. Dr. Luca Mezzetti’nin, İtalya’da hukuk eğitimi ve DAÜ ile yapılan iş birliği protokolleri hakkındaki konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından, özellikle öğrenciler İtalya’da yaşam, Bologna Üniversitesi’nde hukuk eğitimi ve DAÜ ile olan ortak yüksek lisans programına kayıt yapmaları halinde, iş birliği kapsamında Bologna Hukuk Fakültesi’nden eğitim alma konularında merak ettiklerini doğrudan Prof. Dr. Mezzetti’ye yöneltme fırsatını buldular.

Uluslararası iş birliklerinden sorumlu öğretim üyesi olan Prof. Dr. Luca Mezzetti, hukuk alanının yanı sıra, Bologna Üniversitesi ile DAÜ arasındaki iş birliğinin DAÜ’nün farklı fakülteleriyle de gerçekleşebileceğini belirtti.

“DAÜ’lü öğrenciler İtalya’da eğitim görebilir”

Katılımcıların yönelttiği sorular, Bologna Üniversitesi ile DAÜ iş birliği kapsamında bu dönem başında öğrenci alımına başlamış bulunan “Karşılaştırmalı Hukuk” ortak yüksek lisans programının kendilerine sağladığı imkanlar, Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde açılmış bulunan yüksek lisans programları, İtalya’da ulaşım ve yerleşim konularına odaklandı. Prof. Dr. Luca Mezzetti, DAÜ ile iş birliği kapsamında açılan “Karşılaştırmalı Hukuk” ortak yüksek lisans programının bir döneminde, öğrenci değişim programı sayesinde Bologna Üniversitesi’nde ders alınabileceğini belirtti. Prof. Dr. Mezzetti, yüksek lisans programından mezun olanların, Dünya’nın her yerinde doktora eğitimlerine devam edebileceğini belirterek, kısaca İtalya’da hukuk alanında akademik kariyer hakkında da bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mezzetti, aynı zamanda DAÜ Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Ayrılıkçı Hareketler” konulu panele de konuşmacı olarak katıldı. Sunuşların İngilizce gerçekleştiği panelde, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sözen, konuyu politik perspektifle “Uluslararası Toplumda Ayrılıkçı Hareketler” başlığıyla irdelerken, Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Luca Mezzetti de konuyu Anayasal perspektifiyle değerlendirdi. Konuya ilgi duyan birçok katılımcı, konuşmacıları dikkatle dinledi.

Prof. Dr. Osam makamında kabul etti

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mezzetti’yi makamında kabul etti. DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy eşliğinde gerçekleşen görüşmede, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da hazır bulundu. Taraflar iki üniversite arasındaki mevcut kurumsal iş birliklerini ve gelecekte yapılması muhtemel ortak eğitim programlarını değerlendirdi. Prof. Dr. Osam, Bologna Üniversitesi’nin uluslararası iş birliklerinden de sorumlu olan öğretim üyesi Prof. Dr. Mezzetti’ye, ortak programa olan katkılarından ve DAÜ’ye gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Mezzetti de DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’a kendilerine göstermiş oldukları nezaket ve misafirperverlikten dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı.

