Ünlü iç çamaşırı markası, 14 Şubat çekimlerinde trans modele başvurdu

Victoria's Secret pazarlama şefi Ed Rezak'ın, trans bireylerle çalışmak istemediğine dair açıklaması, modada çeşitliliği savunan kesim tarafından tepki çekmişti. Ed Rezak'ın eleştirilen çıkışı üzerine ünlü iç çamaşırı markası Bluebella, 14 Şubat çekimlerinde trans birey kullanma kararı aldı. Moda ve kozmetik sektörünün vazgeçilmez ismi olan trans model Munroe Bergdof, İngiliz gazetesi Daily Mail'e verdiği röportajda, modada çeşitliliği savunduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.