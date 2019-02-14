Ünlü iç çamaşırı markası 14 Şubat çekimlerinde bir Trans bireyle anlaştı
Ünlü iç çamaşırı markası, 14 Şubat çekimlerinde trans modele başvurdu
Victoria's Secret pazarlama şefi Ed Rezak'ın, trans bireylerle çalışmak istemediğine dair açıklaması, modada çeşitliliği savunan kesim tarafından tepki çekmişti. Ed Rezak'ın eleştirilen çıkışı üzerine ünlü iç çamaşırı markası Bluebella, 14 Şubat çekimlerinde trans birey kullanma kararı aldı. Moda ve kozmetik sektörünün vazgeçilmez ismi olan trans model Munroe Bergdof, İngiliz gazetesi Daily Mail'e verdiği röportajda, modada çeşitliliği savunduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bluebella isimli iç çamaşırı markası, 14 Şubat Sevgililer Günü çekimlerinde, trans birey Munroe Bergdorf'la çalıştı.
14 Şubat 2019 Perşembe 19:00
1 / 6