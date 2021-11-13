  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında öldü

» »
ABD'nin New Jersey eyaletinde uçak kazası yaşandı. Kazada 2 kişi öldü.
Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında öldü

ABD'nin New Jersey eyaletinde uçak kazası yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerden biri geçen ay uzay yolculuğuna çıkan ünlü iş insanı Glen de Vries'ti.

O, birçok kişinin cesaret edemediği yolculuklardan birine çıkan isimlerdendi.

49 yaşındaki iş insanı Glen de Vries, Blue Origin'le uzaya çıkan 4 kişiden biriydi.

O yolculukta, "Uzay Yolu" dizisinde Kaptan Kirk ismiyle tanınan 90 yaşındaki William Shatner'a eşlik etti.

Bir ay önce 4 kişiyle uzay yolculuğuna çıkmıştı

Daha bir ay önce uzaya çıkan ünlü iş insanının hayatını kaybettiği haberi, uzay yolculuğunu düzenleyen şirketin sosyal medya hesabından geldi.

Yapılan paylaşımda "Ekibimize büyük enerji katan Vries'in ölümüyle sarsıldık" denildi.

Uçak kazası 2 can aldı

Ünlü iş insanı, New Jersey'de meydana gelen küçük uçak kazasında hayatını kaybetti.

Kazada Glen de Vries ile birlikte uçakta bulunan 54 yaşındaki bir kişi daha öldü.

Dünyanın en çok kullanılan klinik araştırma platformlarından birinin kurucu ortağı olan Vries, hobi olarak pilotluk yapıyordu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'deki araştırma, aşırı sıcaklıklarla nüfus yoğunluğu arasındaki bağı ortaya koydu11 Kasım 2021 Perşembe 22:13
  • ABD Adalet Bakanlığı'ndan Uber'e dava!11 Kasım 2021 Perşembe 22:09
  • TikTok genç kızın hayatını kurtardı11 Kasım 2021 Perşembe 21:48
  • Biden ile Şi Cinping arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu11 Kasım 2021 Perşembe 21:32
  • 2019’da düşen uçağın kurbanlarının aileleriyle Boeing anlaşma sağladı11 Kasım 2021 Perşembe 13:48
  • ABD’nin Kensington bölgesindeki "doğu yakasının en büyük eroin pazarı" görüntülendi11 Kasım 2021 Perşembe 11:33
  • 420 gram doğdu, dünyanın en prematüre bebeği oldu11 Kasım 2021 Perşembe 11:14
  • ABD’de Enflasyonda Beklenenden Fazla Artış10 Kasım 2021 Çarşamba 21:29
  • Trump'ın başkanlık kayıtları ile ilgili talebi reddedildi10 Kasım 2021 Çarşamba 18:30
  • ABD’den ‘Kara Kartal’ adımı! Soğuk Savaş döneminden beri bir ilk10 Kasım 2021 Çarşamba 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti