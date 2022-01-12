Ünlü İsimlere Kripto Para Davası: Spekülasyon Yarattılar

Aralarında Kim Kardashian, boksör Floyd Mayweather Jr. ve eski basketbol oyuncusu Paul Pierce'ın da yer aldığı çok sayıda ünlüye kripto para davası açıldı.

ABD, kripto para birimi EthereumMax Token reklamını sosyal medyadan yapan birçok ünlü isme açılan davayı konuşuyor…

Davayı açanlar, aralarında Kim Kardashian, Floyd Mayweather Jr. ve Paul Pierce gibi isimlerin yer aldığı ünlülerin para karşılığında sosyal medya üzerinden spekülasyonda bulunduğunu iddia etti. Ünlü isimlerin dolandırıcılık yaptığının öne sürüldüğü davada bu isimlere, kripto paralar ile ilgili hayranlarını yanlış yönlendirdikleri yönünde suçlamalar yöneltildi.

Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen ABD’li boksör Floyd Mayweather Jr., geçen yıl bir maç öncesinde, “Benim maç yapmama gerek yok. EthereumMax ile bir yılda kazandığımdan çok para kazandım” demişti.

Los Angeles federal mahkemesinde görülen davada, “Bu ünlü isimler yatırımcıların, şişirilmiş fiyatlarla satın alım yaparak yatırımlarını kaybetmesine sebep oldu” ifadesi kullanıldı. 250 milyondan fazla Instagram takipçisi olan Kardashian, eylül ayında İngiltere’nin finansal denetleme kuruluşu tarafından uyarılmıştı.