Ünlü isimleri de etkileyen o hastalık hakkında umut ışığı

İngiliz araştırmacıların geliştirdiği yeni bir böbrek ilacının, dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'i de etkileyen motor nöron hastalığına karşı mucizevi bir tedavi umudu olabileceği bildirildi.

İngiltere ve Fransa’daki bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışma, böbrek kanseri tedavisinin motor nöron hastalığının yayılmasını yavaşlatabileceğini gösteriyor.

Daily Mail’in haberine göre, bilim insanları, söz konusu tedavinin hastaların hayatta kalma şansını yüzde 70 artırdığını söylerken Londra’daki King’s College’da Bağışıklık Düzenleme ve İmmünoterapi Profesörü Timothy Tree, “Bu olağanüstü sonuçlar gerçek bir buluş. Bu yıkıcı hastalıkla yaşayan hastalar için tedavi seçeneklerinde büyük değişikliklere yol açabilirler.” dedi.

Motor nöron hastalığı, beyindeki motor nöronları etkileyerek vücuttaki kasları zayıflatıyor. Yetersiz beslenme, su kaybı ve yutma güçlüğüne bağlı olarak sağlıklı kalmayı zorlaştırıyor ve genellikle solunum yetmezliği sonucunda ölüm görülüyor.

Hastaların çoğu tanı konulduktan sonraki üç ila beş yıl içinde hayatını kaybediyor. Hastalık, ünlü fizikçi Stephen Hawking, İskoç ragbi oyuncusu Doddie Weir, komedyen Ronnie Corbett ve aktör David Niven gibi isimlerin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

ENFEKSİYONLA SAVAŞABİLİYOR

Araştırmada yer alan Fransa’daki Brighton Tıp Okulu’ndan nörolog Profesör Nigel Leigh, “İlk veriler çok iyi bir yanıt gösteriyor. Çok cesaretlendik.” dedi.

Hastalar, tedaviyi erken bir aşamada test etmek için teşhis konulduktan hemen sonra araştırmaya dahil edildi. Çalışma, protein enjeksiyonunun kandaki enfeksiyonla savaşabilen belirli bağışıklık hücrelerinin sayısını artırdığını buldu.

Hastalığın nedeni günümüzde hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, inflamatuar mekanizmaların beyin ve omurilikteki motor nöron hasarını etkilediği biliniyor.