  • BIST 117.741
  • Altın 398,951
  • Dolar 6,8523
  • Euro 7,8235
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi

»
Ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi
Ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi

Siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesabı, kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarınca ele geçirildi.

Twitter hesabı ele geçirilen arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimler yer aldı.

Söz konusu ünlü isimlerin yanı sıra Apple ve Uber gibi şirketlerin sosyal medya hesapları da ele geçirildi.

"TWITTER'DAKİ HESAPLARI ETKİLEYEN GÜVENLİK OLAYININ FARKINDAYIZ"

Ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi.

Bu olayın ardından Twitter, destek hesabından konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik olayının farkındayız. Soruşturuyoruz ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz." ifadesi kullanıldı.

Ele geçerilen Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar ise kısa sürede silindi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dopamin aşkına: Cep telefonuna bakmadan yaşamak bu kadar mı zor?09 Temmuz 2020 Perşembe 15:59
  • Musk: Tesla 5. seviye otonom sürüş teknolojisine çok yakın09 Temmuz 2020 Perşembe 13:00
  • Mars'a gitmeden önce Venüs'e uğramak daha az maliyetli09 Temmuz 2020 Perşembe 10:03
  • Bağımsız Denetçilerden Facebook'a İnsan Haklarına Yaklaşımını Eleştiren Rapor09 Temmuz 2020 Perşembe 09:10
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell 'yüksek kâr' politikasıyla KLİMA işine de girdi!08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:43
  • Pompeo: TikTok ve diğer Çin kaynaklı uygulamaların yasaklanmasını değerlendiriyoruz07 Temmuz 2020 Salı 13:04
  • Twitter, BAE destekli 'sahte Orta Doğu uzmanlarının' hesaplarını kapattı07 Temmuz 2020 Salı 08:53
  • Marvel, Endgame'de Thanos'a dair tartışma yaratan iddiayı doğruladı04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:05
  • Twitter'dan en çok kapatma talebi Türkiye'den03 Temmuz 2020 Cuma 15:12
  • Türkiye'de verilere göre, bir yılda 408 bin sitenin erişimi engellendi.03 Temmuz 2020 Cuma 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti