Ünlü İtalyan Stüdyo, Uçabilen Mega Yat Tasarladı

İtalyan tasarım stüdyosu, birkaç yüz milyon değerindeki Air Yatch ismini verdiği uçabilen mega yatını tanıttı.

Karbon fiberden inşa edilen konsept, dört köprü ile 80 metrelik merkezi bir gövdeye bağlanan 150 metrelik iki hava gemisinden oluşuyor. Maksimum 100 kilometre hızla 48 saatten fazla uçabilen yatın, yüz milyonlarca dolardan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, havadan daha hafif bir gaz olan helyumla doldurulan balonların devasa pervanelerden ivme kazanarak uçacağı aktarıldı.

Bununla birlikte, mega yatın inşa edildikten sonra ne kadara mal olacağı belli değil. Ancak, şirket, aracın süper zenginlere yönelik tasarlandığını belirterek, muhtemelen birkaç yüz milyon dolar değerinde olacağını duyurdu.

Air Yacht’ın ikiz keşif balonları, her biri ultra hafif piller ve güneş panelleri ile çalışan sekiz ters dönen motor tarafından çalıştırılan 400 bin metreküp sıkıştırılmış helyum içerecek.