Ünlü Japon tasarımcı Issey Miyake hayatını kaybetti

Tasarımları ve yarattığı kokularla moda dünyasında önemli bir konuma sahip olan Japon tasarımcı Issey Miyake yaşamını yitirdi. Karaciğer kanseriyle mücadele ettiği belirtilen tasarımcı, 84 yaşında hayatını kaybetti.

1971 yılında kendi adıyla markasını kuran Miyake'nin ileri görüşlü ve yenilikçi tasarımları öne çıkıyordu. Tasarımcının en popüler ürünü ise ‘The L'eau d'Issey’ isimli parfümüydü.

STEVE JOBS'IN KAZAĞINI TASARLADI



50 yıllık kariyeri boyunca modern teknikler geliştiren ve deneysel adımlarıyla bilinen tasarımcı, Steve Jobs’ın ikonik boğazlı kazağının tasarımının da sahibi. Jobs, bir röportajında Miyake'nin imzasını taşıyan 100'den fazla siyah boğazlı kazağa sahip olduğunu söylemişti.