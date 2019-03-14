Ünlü karikatür sanatçısı TAN ORAL DAÜ’de konferans verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında, DAÜ Mimarlık Fakültesi iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen ünlü karikatür sanatçısı Tan Oral, geçtiğimiz günlerde DAÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu’nda DAÜ’lü öğrencilerle buluştu. Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ve öğretim üyeleri, Sanatçı Dr. Arif Albayrak ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler Tan Oral’ın kariyer yolculuğunu ilgiyle izledikten sonra, Oral’ın çizimlerinden oluşan sergiyi gezdi. Sergi, 22 Mart Cuma gününe dek gezilebilecek.

Rektör Prof. Dr. Osam’a Ziyaret

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, ünlü karikatür sanatçısı Tan Oral’ı konferans öncesinde makamında kabul etti. Söz konusu görüşmede, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Banu Tevfikler de yer aldı. Prof. Dr. Osam, Tan Oral gibi bir sanatçıyı DAÜ aracılığıyla KKTC’de ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, Oral’ın karikatürlerinin gelecek nesillere ışık tuttuğuna dikkat çekti. Tan Oral da Prof. Dr. Osam’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, karikatürlerinin DAÜ’de sergilenecek olmasından dolayı duyduğu heyecanı aktardı. Ünlü karikatürist Tan Oral, Prof. Dr. Osam’a karikatür kitabını takdim ederken, Prof. Dr. Osam da Tan Oral’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.